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10 марта 2020, вторник, 21:45 110
Экономика 2020-03-10T21:45:59+02:00
Українські Новини
S&P ухудшило прогноз цены на нефть Brent

S&P ухудшило прогноз цены на нефть Brent

Ольга Фандорина
Цены, Коронавирус, мировые цены на нефть, цены на нефть
Нефть. Фото: fdlx.com
Нефть. Фото: fdlx.com

Международное рейтинговое агентство S&P Global снизило прогноз средней цены нефти марки Brent на 2020 год до $40 за баррель после обвала фондовых рынков. Об этом сообщает Reuters.

Ранее агентство ожидало, что средняя цена Brent в этом году будет в районе $60 за баррель.

Прогноз на следующий год был снижен до $50 с $55 за баррель, прогноз цены на природный газ на площадке Henry Hub на 2020 год - до $2 за 1 млн британских тепловых единиц с $2,25.

"Скорее всего, рейтинговые действия (для нефтегазодобывающих компаний) в инвестиционной категории могут быть более серьезными, чем в течение последнего цикла", - говорится в сообщении S&P.

Как сообщали Українські Новини, на фоне сообщений о коронавирусе мировые цены на нефть начали падать.

За понедельник состояние десяти богатейших людей мира сократилось на $38 млрд.

Основные фондовые индексы США на открытии торгов обвалились на фоне срыва сделки о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространении коронавируса.

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