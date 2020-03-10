В Киеве появились экспресс-тесты на коронавирус: пока их всего 1200

Киев получил 1,2 тысячи экспресс-тестов для выявления коронавируса Covid-19, которым заразились 113 358 человек.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Буквально час назад в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город. Пока их 1 200, до конца этой недели должно быть 5 000", - написал Кличко.

Он также отметил, что тест-системы распространят по 7 больницах, которые определили для приема больных с подозрением на коронавирус.

Также мэр сообщил, что оборудование для экспресс-тестирования в аэропортах должно поступить в Киев до конца недели, они будут определены в оба аэропорта Киева.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что украинцы смогут приобрести экспресс-тесты на коронавирус в случае их появления в аптеках и прогнозирует их цену в 350 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, в Черновцах госпитализировали еще одного мужчину с симптомами коронавируса.

А в Кабмине усилили план антикризисных мер по борьбе с коронавирусом.