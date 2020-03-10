Группа "Степ" критикует херсонского губернатора за увольнение работников ОГА из-за их выступления

Группа "Степ" критикует председателя Херсонской областной администрации Юрия Гусева, который уволил руководителя аппарата администрации Владимира Клюцевского из-за выступления музыкальной группы с девушками в откровенных нарядах на праздновании 8 марта.

Об этом Українським Новинам сообщил участник группы Андрей Череднюк.

"Очень несправедливо со стороны губернатора увольнять тех людей. Для чего? Зачем ломать человеческие судьбы? Это неправильно", - сказал он.

По его словам, недавно группе исполнилось 25 лет и Юрий Гусев приглашал "Степ" для поздравления.

Андрей Череднюк отметил, что лично знает людей, которых уволил губернатор из-за выступления группы, и считает, что такое отношение является неправильным.

Как сообщали Українскі Новини, херсонскую ОГА возглавляет Юрий Гусев. , бывший заместитель министра обороны (2014-2016 годы). Об этом стало известно в июле 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что на корпоративе в центральном операционном зале Национального банка Украины танцевали стриптизерши.