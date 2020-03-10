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10 марта 2020, вторник, 16:45 89
Финансы 2020-03-10T17:03:55+02:00
Українські Новини
В феврале в Украине зафиксировали дефляцию

В феврале в Украине зафиксировали дефляцию

Ярина Вацяк
Инфляция, Дефляция, Макроэкономика
Финансы.Фото: pixabay.com
Финансы.Фото: pixabay.com

После того, как в январе инфляция составила 0,2%, в феврале 2020 года потребительские цены снизились на 0,3%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в феврале снизились на 0,4%, на одежду и обувь - снизились на 4,3%, на жилищно-коммунальные услуги - снизились на 2,0%, на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 0,5%, на образование – повысились на 0,3%.

По сравнению с февралем 2019 года в феврале 2020 года потребительские цены повысились на 2,4%.

В январе-феврале дефляция составила 0,1%.

Как сообщало агентство, Национальный банк прогнозирует, что в течение большей части 2020 инфляция будет находиться ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п., но вернется в его границы в конце года, а НБУ также сохранил прогноз роста ВВП на 3,5%.

Тем временем, четвертую часть от официального ВВП Украины или 846 млрд гривен составляют теневые операции.

По данным Минэкономики уровень теневой экономики в 2018 году снизился на 1 п.п. до 32% и был самым низким с 2009 года.

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