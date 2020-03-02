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02 марта 2020, понедельник, 11:04 53
Общество 2020-03-02T11:04:29+02:00
Українські Новини
Богдан возобновил адвокатскую деятельность

Богдан возобновил адвокатскую деятельность

Анна Рудык
Адвокат, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Офис Президента Украины
Андрей Богдан. Фото: пресс-служба Президента
Андрей Богдан. Фото: пресс-служба Президента

Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан, увольнение которого оьъяснили у Зеленского, возобновил адвокатскую деятельность.

Об этом говорится в едином реестре адвокатов Украины, передают Українськi Новини.

Богдан возобновил адвокатскую деятельность с 25 февраля на основании заявления.

Примечательно, что Богдан приостанавливал адвокатскую работу 22 мая 2019 года.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский назначил руководителем Офиса Президента Андрея Ермака вместо Андрея Богдана. Богдан был назначен главой Администрации Президента 21 мая 2019 года, а 25 июня 2019 был переведен в Офис Президента. Ермак работал помощником Зеленского также с 21 мая 2019 года.

Тем временем бывший руководитель Офиса Президента Андрей Богдан заявляет, что всю свою заработную плату за время работы у Владимира Зеленского перечислил на благотворительность.

Также Богдану за время работы было начислено 252,4 тыс. гривен зарплаты, и только 46 тыс. гривен зарплаты за ноябрь были депонированы – начислены, но не выплачены.

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