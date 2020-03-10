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10 марта 2020, вторник, 12:55 382
Мир 2020-03-10T12:56:10+02:00
Українські Новини
Трамп не приедет в Москву на 9 мая

Трамп не приедет в Москву на 9 мая

Валерия Драгомирова
День Победы, Москва, 9 мая, Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп не приедет в Россию 9 мая для участия в праздновании 75-летия Дня Победы. Об этом пишет "Meduza".

"Действительно, по дипломатическим каналам получили информацию, что президент США не приедет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что Трамп не приедет в Москву, но Вашингтон заверил, что американская сторона "будет представлена на высоком уровне", и представил список возможных участников делегации США.


Как сообщали Українські Новини, президент Франции Эммануель Макрон приедет в Москву на празднование Дня Победы

Ранее бывший глава МИД Вадим Пристайко заявил, что 9 мая в Украине не будет отмечаться. В свою очередь Бойко требовал уволить министра Пристайко за отказ праздновать госпраздник День Победы. 

На майские праздники украинцев ждут два трехдневных выходных. Помимо традиционных суббот и воскресений, всего в мае 2020 будут два государственных праздника — 1 мая – День труда и 9 мая — День победы во Второй мировой войне.



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