Трамп не приедет в Москву на 9 мая

Президент США Дональд Трамп не приедет в Россию 9 мая для участия в праздновании 75-летия Дня Победы. Об этом пишет "Meduza".

"Действительно, по дипломатическим каналам получили информацию, что президент США не приедет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что Трамп не приедет в Москву, но Вашингтон заверил, что американская сторона "будет представлена на высоком уровне", и представил список возможных участников делегации США.



Как сообщали Українські Новини, президент Франции Эммануель Макрон приедет в Москву на празднование Дня Победы.



Ранее бывший глава МИД Вадим Пристайко заявил, что 9 мая в Украине не будет отмечаться. В свою очередь Бойко требовал уволить министра Пристайко за отказ праздновать госпраздник День Победы.

На майские праздники украинцев ждут два трехдневных выходных. Помимо традиционных суббот и воскресений, всего в мае 2020 будут два государственных праздника — 1 мая – День труда и 9 мая — День победы во Второй мировой войне.





