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10 марта 2020, вторник, 12:23 79
Финансы 2020-03-10T12:31:01+02:00
Українські Новини
Ощадбанк провел выплату по еврооблигациям

Ощадбанк провел выплату по еврооблигациям

Сергей Жолобецкий
Ощадбанк, Еврооблигации, евробонды, купон
Ощадбанк выплатил купон по евробондам
Ощадбанк выплатил купон по евробондам

В то время, как межбанк открылся обвалом гривны, Государственный Ощадный банк 10 марта выплатил 35 млн долларов основного долга по реструктуризированным еврооблигациям на 700 млн долларов и 11,5 млн долларов купонного платежа.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба банка.

Согласно графику Ощадбанк осуществил погашение основной суммы кредита в размере 35 млн долларов, а также купонного платежа в сумме 11,5 млн долларов по выпуску еврооблигаций на сумму 700 млн долларов.

Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год - 10 марта и 10 сентября.

Выпуск еврооблигаций был осуществлен Ощадбанком в виде нот участия в кредите (loan participation notes, LPN) в 2011 году, и в 2015 году репрофилированные в рамках договоренностей со Специальным комитетом кредиторов в соответствии с требованиями механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) Международного валютного фонда.

Репрофилирование выпуска еврооблигаций предусматривало, среди прочего, амортизационную структуру погашения и продление конечного срока погашения на семь лет, до 2023 года.

Окончательное погашение вышеуказанных бумаг запланировано на 10 марта 2023.

Как сообщали Українські Новини, 100% акций ПАО "Ощадбанк" находится в государственной собственности.

Национальный банк в период со 2 по 6 марта купил на межбанковском валютном рынке 150 млн долларов и продал 307,2 млн долларов.

В течение следующей недели ожидается рост курса доллара к гривне.

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