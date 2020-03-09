У першого інфікованого коронавірусом в Україні повторно діагностували захворювання

Після того, як 3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом у чоловіка в Чернівецькій області, його результати повторного тесту на коронавірус дали позитивний результат. Про це повідомляє UA: Буковина з посиланням на заступника голови Чернівецької ОДА Наталію Гусак.

"39-річному чоловікові повторно провели тест - коронавірус підтвердився", - сказала Гусак.

За її словами, у чоловіка коливається температура до 37,6 градусів.

Наголошується, що медики проведуть 10 березня консиліум, на якому ухвалять рішення, як далі будуть лікувати пацієнта. На даному етапі хворому надають симптоматичне лікування. 11 березня пацієнта огляне лікар Всемироной організації охорони здоров'я.

Як повідомляли Українські Новини, у хворого коронавірусом жителя Чернівців спостерігаються температурні скачки, але стан стабільний.

Раніше стало відомо про інфікованого коронавірусом жителя Чернівців та його сім'ю. Спочатку дружина чоловіка перебувала у самоізоляції без симптомів захворювання. Однак після бунту сусідів дружину хворого коронавірусом госпіталізували.