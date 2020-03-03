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03 марта 2020, вторник, 23:08 966
Общество 2020-03-03T23:16:12+02:00
Українські Новини
После бунта соседей жену больного коронавирусом госпитализировали

После бунта соседей жену больного коронавирусом госпитализировали

Ярина Вацяк
Карантин, Изоляция, коронавирус в Украине, коронавирус в Черновцах
Скорая помощь. Скриншот TVA
Скорая помощь. Скриншот TVA

В Черновцах после бунта соседей под подъездом, где проживает мужчина, у которого обнаружили коронавирус, жену больного также пришлось госпитализировать на карантин.

Об этом сообщает местное издание molbuk.ua.

До этого женщина находилась на самоизоляции дома.

По словам заместителя председателя Черновицкой ОГА Натальи Гусак, жена больного согласилась на то, чтобы ее забрали из квартиры и перевезли к месту обсервации.

"Такое место уже определили. Карета скорой готова довезти женщину", - говорит Гусак.

Также Наталья Гусак добавила, что самой трудной задачей было уговорить здорового человека переехать с удобного для нее места жительства в другое место.

По словам заместителя председателя ОГА, женщина чувствует себя хорошо, нет никаких симптомов заболевания.

Как сообщали Українські Новини, первый случай заражения коронавирусом в Украине обнаружили в Черновцах.

Позже стало известно, что коронавирус у мужчины выявили в его день рождения. 

Кроме того, за всеми, кто контактировал с инфицированным сейчас наблюдают медики, однако их не изолируют отдельно на карантин, поскольку никаких симптомов нет.

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