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03 марта 2020, вторник, 12:38 1085
Общество 2020-03-03T12:52:37+02:00
Українські Новини
Что известно про инфицированного коронавирусом жителя Черновцов и его семью

Что известно про инфицированного коронавирусом жителя Черновцов и его семью

Елена Новикова
Коронавирус, Министерство здравоохранения Украины, коронавирус в Украине, коронавирус в Черновцах

В то время, как в мире за сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось почти до 90 899, в Черновцах зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у мужчины, который путешествовал по Италии со своей женой. Пара вернулась в Черновцы 29 февраля. О том, что известно об инфицированном мужчине, сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, прежде чем мужчина пересек границу, провели температурный скрининг. Также в Черновицкой области у него дополнительно проверяли температуру, он заполнял опросник и ему выдали памятку на самоизоляцию, так как человек путешествовал по странам, в которых были зарегистрированы случаи Covid-19.

Мужчина вместе с женой самоизолировались и через два дня после самоизоляции, 29 февраля, у него появились симптомы заболевания и першение в горле, он был доставлен в госпитальную базу в Черновицкой области, где были взяты материалы для исследований, которые подтвердили коронавирусную инфекцию.

"Сначала - в воскресенье, 1 марта - провели тестирование быстрыми тестами на грипп А и Б, после этого провели тестирование гриппом методом полимеразной цепной реакции, и забрали пробы, которые доставили в вирусологической лаборатории в Центр общественного здоровья Минздрава", - сказал замминистра.

По словам Ляшко, все материалы и образцы переданы в вирусологическую лабораторию Всемирной организации здравоохранения. При этом Минздрав начал работать с лицами, с которыми контактировал этот человек, но таких лиц немного.

На данный момент жена этого мужчины находится с ним в квартире в самоизоляции без симптомов заболевания. С ней постоянно контактирует врач и в случае появления симптомов ее сразу госпитализируют и проведут все необходимые анализы.

"Контактных лиц немного. Все они известны местным эпидемиологам. И сейчас они реально работают с контактными лицами. Все остальные находятся в самоизоляции", - добавил заместитель министра здравоохранения.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров готов объявить карантин в случае вспышки коронавируса в Украине, однако закрывать границы с целью недопущения инфекции Украина не планирует.

Также пользователи соцсетей иноринизируют над появление коронавируса COVID-19 в Украине.

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