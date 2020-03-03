Что известно про инфицированного коронавирусом жителя Черновцов и его семью

В то время, как в мире за сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось почти до 90 899, в Черновцах зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у мужчины, который путешествовал по Италии со своей женой. Пара вернулась в Черновцы 29 февраля. О том, что известно об инфицированном мужчине, сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, прежде чем мужчина пересек границу, провели температурный скрининг. Также в Черновицкой области у него дополнительно проверяли температуру, он заполнял опросник и ему выдали памятку на самоизоляцию, так как человек путешествовал по странам, в которых были зарегистрированы случаи Covid-19.

Мужчина вместе с женой самоизолировались и через два дня после самоизоляции, 29 февраля, у него появились симптомы заболевания и першение в горле, он был доставлен в госпитальную базу в Черновицкой области, где были взяты материалы для исследований, которые подтвердили коронавирусную инфекцию.

"Сначала - в воскресенье, 1 марта - провели тестирование быстрыми тестами на грипп А и Б, после этого провели тестирование гриппом методом полимеразной цепной реакции, и забрали пробы, которые доставили в вирусологической лаборатории в Центр общественного здоровья Минздрава", - сказал замминистра.

По словам Ляшко, все материалы и образцы переданы в вирусологическую лабораторию Всемирной организации здравоохранения. При этом Минздрав начал работать с лицами, с которыми контактировал этот человек, но таких лиц немного.

На данный момент жена этого мужчины находится с ним в квартире в самоизоляции без симптомов заболевания. С ней постоянно контактирует врач и в случае появления симптомов ее сразу госпитализируют и проведут все необходимые анализы.

"Контактных лиц немного. Все они известны местным эпидемиологам. И сейчас они реально работают с контактными лицами. Все остальные находятся в самоизоляции", - добавил заместитель министра здравоохранения.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров готов объявить карантин в случае вспышки коронавируса в Украине, однако закрывать границы с целью недопущения инфекции Украина не планирует.

Также пользователи соцсетей иноринизируют над появление коронавируса COVID-19 в Украине.