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09 березня 2020, понеділок, 15:54 8
Кабмін 2020-03-09T16:15:02+02:00
Українські Новини
У Кабміні посилили план антикризових заходів по боротьбі з коронавірусом

У Кабміні посилили план антикризових заходів по боротьбі з коронавірусом

Елизавета Кесельман
Кабмін, Верховна Рада України, Денис Шмигаль, коронавірус в Україні
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Незважаючи на те, що від коронавірусу по всьому світу вилікувались більше 62 тис. осіб, прем'єр-міністр Денис Шмигаль затвердив посилений план антикризових заходів по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

У понеділок відбулося засідання урядового антикризового штабу з протидії поширенню в Україні коронавірусу Covid-19.

За підсумками засідання Шмигаль затвердив новий посилений план антикризових профілактичних заходів по боротьбі з розповсюдженням коронавіруса Covid-19 і доручив міністрам і керівникам центральних органів влади здійснити низку заходів.

Керівники відомств повинні переглянути запаси держрезерву на предмет забезпечення засобами індивідуального захисту населення з урахуванням тримісячної потреби і до 11 березня визначити обсяг коштів необхідний для поповнення держрезерву.

Прем'єр-міністр доручив надати інформацію про вітчизняних виробників індивідуальних засобів захисту і з'ясувати чи здатні вони забезпечити попит населення і медустанов на індивідуальні засоби захисту.

Керівник Антимонопольного комітету України повинен забезпечити виконання закону про економічної конкуренції та захисту прав пацієнтів при роздрібній торгівлі засобами захисту.

Міністерству охорони здоров'я доручено розробити комунікаційний план з визначенням алгоритмів дій, якщо будуть виникати нові випадки коронавірусу та довести його до відома місцевих органів влади, а також відпрацювати питання створення мережі центрів по контролю і профілактиці захворювань.

Шмигаль також доручив передбачити огляд медичними працівниками та працівниками Держприкордонслужби усіх осіб, які прибувають в Україну з-за кордону і через контрольні пункти в'їзду-виїзду з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим.

Крім цього, доручено забезпечити чергування в пунктах пропуску реанімаційних і медавтомобилей.

До 11 березня МОЗ та Міністерство фінансів зобов'язані надати пропозиції щодо збільшення фінансування на закупівлю лабораторними центрами виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту та діагностичних матеріалів, а також тест-систем для визначення коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, дослідження 20 зразків на коронавірусну інфекцію Covid-19 показало негативний результат.

Раніше 7 осіб були госпіталізовані через підозри на коронавірус  в Чернівцях.

Дослідження зразків депутата Верховної Ради Олега Волошина (фракція "Опозиційна платформа - за життя") на коронавірусну інфекцію Covid-19 показало негативний результат.

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