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09 марта 2020, понедельник, 13:54 41 Инфографика
Мир 2020-03-09T13:54:11+02:00
Українські Новини
От коронавируса по всему миру вылечились больше 62 тыс. человек

От коронавируса по всему миру вылечились больше 62 тыс. человек

Анна Рудык
Коронавирус, Коронавирус в Китае, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Италии
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как количество зараженных коронавирусом достигло 109 тыс. человек, от вируса вылечились 62 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные South China Morning Post.

Так, согласно данным, по всему миру количество вылеченных от коронавируса людей составляет 62 176 человек по состоянию на 9 марта.

А количество зараженных приближается к отметке 110 тыс. и составляет 109 270 человек.

Стремительнее всего коронавирус на данный момент распространяется в Италии, где за сутки зафиксировали почти 1,5 тыс. новых инфицированных.

Как сообщали Українські Новини, количество новых случаев заражения коронавирусом по сравнению с 8 марта, составляет 3 112 человек. А количество жертв коронавируса увеличилось до 3 816 человек (222 человека за сутки). 

Инфографика коронавируса. Фото: South China Morning PostИнфографика коронавируса. Фото: South China Morning Post

Тем временем в ВОЗ заявили, что коронавирус продолжит распространяться по миру и летом.

Также Трамп сомневается в правдивости статистики по коронавирусу, и не видит смысла обращаться к врачу.          

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