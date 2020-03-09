В Запорожье десятилетняя девочка погибла из-за падения на нее статуи "Маша и медведь"

После того, как в оккупированном Крыму, в лагере Артек погибла 15-летняя девочка, инцидент повторился в Запорожье в коммунальном парке культуры и отдыха "Дубовая роща", гле из-за падения деревянной статуи "Маша и медведь" от травм погибла 10-летняя девочка.

Об этом на своей странице в понедельник сообщил запорожский активист Андрей Лукин, передают Українськi Новини.

По его данным, сегодня ему сообщили о смерти девочки.

Несчастный случай произошел 8 марта днем во время массовых гуляний в парке.

Девочку в бессознательном состоянии госпитализировали в больницу, где она скончалась.

"Маша и медведь" - мультипликационный сериал, появившийся на экранах в 2009 году.

Как сообщали Українськi Новини, 30 января полиция начала расследовать поджог автомобиля местного активиста Андрея Лукина в Днепровском районе Запорожья.

Кроме того, в Одесской области 13-летнего мальчика унесло в море.

Также в Киевской области в пруду утонул 6-летний мальчик.

Тем временем, на Волыни умер ребенок с болезнью преждевременного старения.