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09 марта 2020, понедельник, 15:38 1850
Происшествия 2020-03-09T15:39:21+02:00
Українські Новини
В Запорожье десятилетняя девочка погибла из-за падения на нее статуи "Маша и медведь"

В Запорожье десятилетняя девочка погибла из-за падения на нее статуи "Маша и медведь"

Елизавета Кесельман
Запорожье, происшествие, Смерть ребенка, Падение статуи

После того, как в оккупированном Крыму, в лагере Артек погибла 15-летняя девочка, инцидент повторился в Запорожье в коммунальном парке культуры и отдыха "Дубовая роща", гле из-за падения деревянной статуи "Маша и медведь" от травм погибла 10-летняя девочка. 

Об этом на своей странице в понедельник сообщил запорожский активист Андрей Лукин, передают Українськi Новини.

По его данным, сегодня ему сообщили о смерти девочки.

Несчастный случай произошел 8 марта днем во время массовых гуляний в парке.

 
 
 
 
 
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Трагедия в Дубовке! Незакрепленная 200 килограмовая статуя упала на 10 летнюю девочку. Ребенок в реанимации! Как вы думаете, удастся ли директору парка Комаренко в очередной раз уйти от ответственности и навешать лапши на уши мэру Владимиру Буряку, как это было с вырубленными в парке деревьями и дорогой? Полное видео в телеграм. Ссылка в описании профиля. #запорожье #запоріжжя

Публикация от Запорожье (@its_zp)

Девочку в бессознательном состоянии госпитализировали в больницу, где она скончалась.

"Маша и медведь" - мультипликационный сериал, появившийся на экранах в 2009 году.

Как сообщали Українськi Новини, 30 января полиция начала расследовать поджог автомобиля местного активиста Андрея Лукина в Днепровском районе Запорожья.

Кроме того, в Одесской области 13-летнего мальчика унесло в море.

Также в Киевской области в пруду утонул 6-летний мальчик.

Тем временем, на Волыни умер ребенок с болезнью преждевременного старения.

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