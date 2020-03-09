В Запорожье десятилетняя девочка погибла из-за падения на нее статуи "Маша и медведь"

После того, как в оккупированном Крыму, в лагере Артек погибла 15-летняя девочка, инцидент повторился в Запорожье в коммунальном парке культуры и отдыха "Дубовая роща", гле из-за падения деревянной статуи "Маша и медведь" от травм погибла 10-летняя девочка. Об этом на своей странице в понедельник сообщил запорожский активист Андрей Лукин, передают Українськi Новини. По его данным, сегодня ему сообщили о смерти девочки. Несчастный случай произошел 8 марта днем во время массовых гуляний в парке. Посмотреть эту публикацию в Instagram Трагедия в Дубовке! Незакрепленная 200 килограмовая статуя упала на 10 летнюю девочку. Ребенок в реанимации! Как вы думаете, удастся ли директору парка Комаренко в очередной раз уйти от ответственности и навешать лапши на уши мэру Владимиру Буряку, как это было с вырубленными в парке деревьями и дорогой? Полное видео в телеграм. Ссылка в описании профиля. #запорожье #запоріжжя Публикация от Запорожье (@its_zp) 8 Мар 2020 в 10:50 PDT Девочку в бессознательном состоянии госпитализировали в больницу, где она скончалась. "Маша и медведь" - мультипликационный сериал, появившийся на экранах в 2009 году. Как сообщали Українськi Новини, 30 января полиция начала расследовать поджог автомобиля местного активиста Андрея Лукина в Днепровском районе Запорожья. Кроме того, в Одесской области 13-летнего мальчика унесло в море. Также в Киевской области в пруду утонул 6-летний мальчик. Тем временем, на Волыни умер ребенок с болезнью преждевременного старения.