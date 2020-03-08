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08 марта 2020, воскресенье, 19:49 198
Европа 2020-03-08T19:50:11+02:00
Українські Новини
Начальник Генштаба Италии заразился коронавирусом

Начальник Генштаба Италии заразился коронавирусом

Ольга Фандорина
Италия, Коронавирус, коронавирус в Европе, коронавирус в Италии
Италия. Рим. Фото: pixabay
Италия. Рим. Фото: pixabay

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Сальваторе Фарина заразился новым коронавирусом. Об этом сообщает агентство АNSA.

Фарина сообщил об этом сам, добавив, что чувствует себя хорошо. В настоящее время он находится в одиночной палате в госпитале.

В то время, как количество заболевших коронавирусом по всему миру приближается к отметке 100 тысяч, в Ватикане зафиксировали первый случай заражения смертельной пневмонией.

Как сообщали Українські Новини, 7 человек были госпитализированы из-за подозрения на коронавирус в Черновцах.

Ранее в Украине зарегистрировали первый случай коронавирусной инфекции.

Болезнь обнаружили у жителя Черновцов, который вернулся из Италии. Всемирная организация здравоохранения решила направить своих экспертов в Украину в связи с тревожной ситуацией, вызванной распространением коронавируса Covid-19.

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