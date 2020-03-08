Начальник Генштаба Италии заразился коронавирусом

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Сальваторе Фарина заразился новым коронавирусом. Об этом сообщает агентство АNSA.

Фарина сообщил об этом сам, добавив, что чувствует себя хорошо. В настоящее время он находится в одиночной палате в госпитале.

В то время, как количество заболевших коронавирусом по всему миру приближается к отметке 100 тысяч, в Ватикане зафиксировали первый случай заражения смертельной пневмонией.

Как сообщали Українські Новини, 7 человек были госпитализированы из-за подозрения на коронавирус в Черновцах.

Ранее в Украине зарегистрировали первый случай коронавирусной инфекции.

Болезнь обнаружили у жителя Черновцов, который вернулся из Италии. Всемирная организация здравоохранения решила направить своих экспертов в Украину в связи с тревожной ситуацией, вызванной распространением коронавируса Covid-19.