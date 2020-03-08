Начальник Генштабу Італії заразився коронавірусом

Начальник Генерального штабу Збройних сил Італії генерал Сальваторе Фаріна заразився новим коронавірусом. Про це повідомляє агентство АNSA.

Фарина повідомив про це сам, додавши, що відчуває себе добре. В даний час він перебуває в одиночній палаті в госпіталі.

В той час, як кількість хворих коронавірусом по всьому світу наближається до позначки 100 тисяч, у Ватикані зафіксували перший випадок зараження смертельною пневмонією.

Як повідомляли Українські Новини, 7 осіб були госпіталізовані через підозру на коронавірус в Чернівцях.

Раніше в Україні зареєстрували перший випадок коронавирусної інфекції.

Хворобу виявили у жителя Чернівців, який повернувся з Італії. Всесвітня організація охорони здоров'я вирішила направити своїх експертів в Україну у зв'язку з тривожною ситуацією, викликаної поширенням коронавіруса Covid-19.