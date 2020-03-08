підписатися на розсилку
24.55 25.13
27.5 28.5
˟
08 березня 2020, неділя, 19:49 13
Європа 2020-03-08T21:15:02+02:00
Українські Новини
Начальник Генштабу Італії заразився коронавірусом

Начальник Генштабу Італії заразився коронавірусом

Ольга Фандорина
Італія, Коронавірус, коронавірус в Європі, коронавірус в Італії
Італія. Рим. Фото: pixabay
Італія. Рим. Фото: pixabay

Начальник Генерального штабу Збройних сил Італії генерал Сальваторе Фаріна заразився новим коронавірусом. Про це повідомляє агентство АNSA.

Фарина повідомив про це сам, додавши, що відчуває себе добре. В даний час він перебуває в одиночній палаті в госпіталі.

В той час, як кількість хворих коронавірусом по всьому світу наближається до позначки 100 тисяч, у Ватикані зафіксували перший випадок зараження смертельною пневмонією.

Як повідомляли Українські Новини, 7 осіб були госпіталізовані через підозру на коронавірус в Чернівцях.

Раніше в Україні зареєстрували перший випадок коронавирусної інфекції.

Хворобу виявили у жителя Чернівців, який повернувся з Італії. Всесвітня організація охорони здоров'я вирішила направити своїх експертів в Україну у зв'язку з тривожною ситуацією, викликаної поширенням коронавіруса Covid-19.

Більше новин про: Італія Коронавірус коронавірус в Європі коронавірус в Італії

Італія ввела карантин на півночі країни через коро...
Коронавірус у 20 людей не підтвердився, - МОЗ...
У сербській частині Боснії і Герцеговини зафіксува...
Жертвами коронавірусу у всьому світі стали 3491 лю...
Коронавірус у 20 людей не підтвердився, - МОЗ
Усі пенсіонери отримають в 2020 індексовані пенсії, - міністр соцполітики
Новини
Бойовики підбили ракетою вантажівка ЗСУ, є загиблий і поранені 20:51
Сьогодні вночі у Києві очікується сильний туман 20:17
Начальник Генштабу Італії заразився коронавірусом 19:49
Після 8 березня курс долара може піднятися вище 25 гривень, - прогноз 18:23
Малюська приніс дружині троянду, привітав з 8 березня і запитав, чи не занадто дурний у нього вигляд 17:09
більше новин
Індексація пенсій розпочнеться з 1 квітня: у Мінсоцполітики розповіли, кому підвищать виплати в 2020 10:15
Гривня злетіла: як змінився офіційний курс нацвалюти за тиждень 08:45
Через коронавірус туризм в світі може втратити $1,7 трлн. В Україні заявок на тури зменшилося на третину 21:14
Усі пенсіонери отримають в 2020 індексовані пенсії, - міністр соцполітики 11:16
Жертвами коронавірусу у всьому світі стали 3491 людини. Дані на 7 березня 08:16
більше новин
Через коронавірус туризм в світі може втратити $1,7 трлн. В Україні заявок на тури зменшилося на третину 21:14
В Україні коронавірус у 16 з 20 осіб не підтвердили, - МОЗ 14:50
Суми обмежили масові заходи для запобігання поширенню коронавірусу 22:49
Кожен п'ятий українець не буде святкувати Міжнародний жіночий день, - опитування 10:50
На київських дорогах можуть дозволити максимально допустиму швидкість до 80 км/год 22:20
більше новин
Зеленський привітав жінок з 8 березня і побажав здійснення усіх мрій
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok