Google выпустил дудл о женщинах к 8 марта

Сегодня, 8 марта, в честь Международного женского дня Google выпустил праздничный дудл.

На этот раз авторы дудла выпустили вдохновенное видео, которое символически демонстрирует, как менялись женщины на протяжении многих поколений, и насколько это праздник для них важен.

"Это многослойная анимация с 3D-бумажной мандалы, проиллюстрирована в Осло и Лондоне и анимированная в Цюрихе. Она представляет историю этого важного праздника и то значение, которое оно имеет для женщин всех поколений", – пояснили в Google свое видео.







Как сообщали Українські Новини, Международный женский день приходится на воскресенье, поэтому украинцы получают еще один дополнительный выходной в понедельник, 9 марта.



Кроме того, какие цветы подарить маме, бабушке и девушке. Тюльпаны можно подарить маме, бабушке, девушке, подруге, коллеге или учителю.



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Лучшие открытки для поздравления с 8 марта.



Тем временем в Украине 8 марта будет тепло до +18, в большинстве областей страны пройдут дожди.