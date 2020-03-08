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08 марта 2020, воскресенье, 09:13 97
Lifestyle 2020-03-08T09:13:02+02:00
Українські Новини
Google выпустил дудл о женщинах к 8 марта

Google выпустил дудл о женщинах к 8 марта

Валерия Драгомирова
Google, 8 марта, дудл, Международный женский день
Праздничный дудл. Скриншот: YouTube/ GoogleDoodles
Праздничный дудл. Скриншот: YouTube/ GoogleDoodles

Сегодня, 8 марта, в честь Международного женского дня Google выпустил праздничный дудл.

На этот раз авторы дудла выпустили вдохновенное видео, которое символически демонстрирует, как менялись женщины на протяжении многих поколений, и насколько это праздник для них важен.

"Это многослойная анимация с 3D-бумажной мандалы, проиллюстрирована в Осло и Лондоне и анимированная в Цюрихе. Она представляет историю этого важного праздника и то значение, которое оно имеет для женщин всех поколений", – пояснили в Google свое видео.




Как сообщали Українські Новини, Международный женский день приходится на воскресенье, поэтому украинцы получают еще один дополнительный выходной в понедельник, 9 марта. 

Кроме того, какие цветы подарить маме, бабушке и девушке. Тюльпаны можно подарить маме, бабушке, девушке, подруге, коллеге или учителю.

Также 8 женщин, которые двигают украинскую киноиндустрию вперед.

Лучшие открытки для поздравления с 8 марта. 

Тем временем в Украине 8 марта будет тепло до +18, в большинстве областей страны пройдут дожди. 

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