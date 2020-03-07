Международный женский день. Лучшие поздравления в открытках

Уже завтра, 8 марта, женщины будут отмечать самый нежный и весенний праздник. Чтобы поздравить своих родных, близких и знакомых, Українські Новини подготовили поздравления в картинках в Международный женский день.

Поздравление в стихах. Фото: pinterest

Праздничная открытка. Фото: pinterest

Картинка "С праздником весны". Фото: pinterest

Поздравление с 8 марта. Фото: pinterest

Поздравление с праздником в стихах. Фото: pinterest

Открытка с 8 марта. Фото: pinterest

Стихи к 8 марта. Фото: pinterest

Весна - время мечтать и любить. Фото: pinterest

Открытка для дорогих женщин. Фото: pinterest

Как сообщали Українські Новини, Международный женский день приходится на воскресенье, поэтому украинцы получают еще один дополнительный выходной в понедельник, 9 марта.



Также идеи подарков учительнице на 8 марта. Можно подарить, то, что пригодится в классе, подарочный сертификат или подарок для самосовершенствования.



Кроме того, какие цветы подарить маме, бабушке и девушке. Тюльпаны можно подарить маме, бабушке, девушке, подруге, коллеге или учителю.