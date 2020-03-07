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07 марта 2020, суббота, 21:14 85
Lifestyle 2020-03-07T21:14:02+02:00
Українські Новини
Международный женский день. Лучшие поздравления в открытках

Международный женский день. Лучшие поздравления в открытках

Валерия Драгомирова
8 марта, Поздравления, Поздравления в картинках, Международный женский день
8 марта. Фото: pixabay
8 марта. Фото: pixabay

Уже завтра, 8 марта, женщины будут отмечать самый нежный и весенний праздник. Чтобы поздравить своих родных, близких и знакомых, Українські Новини подготовили поздравления в картинках в Международный женский день.

 

Поздравление в стихах. Фото: pinterestПоздравление в стихах. Фото: pinterest

Праздничная открытка. Фото: pinterestПраздничная открытка. Фото: pinterest

 

Картинка Картинка "С праздником весны". Фото: pinterest

Поздравление с 8 марта. Фото: pinterestПоздравление с 8 марта. Фото: pinterest

Поздравление с праздником в стихах. Фото: pinterestПоздравление с праздником в стихах. Фото: pinterest

Открытка с 8 марта. Фото: pinterestОткрытка с 8 марта. Фото: pinterest

Стихи к 8 марта. Фото: pinterestСтихи к 8 марта. Фото: pinterest

Весна - время мечтать и любить. Фото: pinterestВесна - время мечтать и любить. Фото: pinterest

Открытка для дорогих женщин. Фото: pinterestОткрытка для дорогих женщин. Фото: pinterest

Как сообщали Українські Новини, Международный женский день приходится на воскресенье, поэтому украинцы получают еще один дополнительный выходной в понедельник, 9 марта. 

Также идеи подарков учительнице на 8 марта. Можно подарить, то, что пригодится в классе, подарочный сертификат или подарок для самосовершенствования. 

Кроме того, какие цветы подарить маме, бабушке и девушке. Тюльпаны можно подарить маме, бабушке, девушке, подруге, коллеге или учителю.

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