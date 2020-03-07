Сильные женские фигуры в истории украинского кино

Не каждая страна может похвастаться сильными женскими фигурами в истории своего кино. Накануне 8 марта Takflix рассказали о 8 женщинах, которые двигают украинскую киноиндустрию вперед.

Суламифь Цыбульник. Легенда киноклассики. Работала режиссером на Киевской киностудии художественных фильмов имени Довженко. Присоединилась к созданию фильмов "Сорочинская ярмарка" (1938), "Истребители" (1939), " "Богатырь" идет в Марто" (1954), "Штепсель женит Тарапуньку" (1957) и многих других. Создала книгу воспоминаний о классиках украинского кино, с которыми работала.

Кира Муратова. Всемирно известный автор с узнаваемым режиссерским почерком, при этом каждый ее фильм впечатляет. Среди ключевых работ - "Перемена участи" (1987), "Астенический синдром" (1989) и сенсационный "Настройщик" (2004).

Елена Демьяненко. Член Украинской и Европейской киноакадемий. Прежде всего известна по лентам "Моя бабушка Каплан" (2016) и "Гуцулка Ксения" (2019). Киноработа "Две Юлии" (1998), над которой Елена Демьяненко работала как сценаристка, была удостоена ряда международных премий.

Марина Степанская. Режиссер, известный по лентам "Каникулы" (2013), "Мужская работа" (2015) и "Сломя голову" (2017). Последний фильм - полнометражный дебют Марины Степанской, который участвовал в отборе на выдвижение от Украины на "Оскар".

Марыся Никитюк. Не только режиссер, но и талантливая сценаристка. Например, она соавтор сценария "Домой" Наримана Алиева. Сняла следующие картины: "В деревьях" (2014), "Мандрагора" (2015), "Когда падают деревья" (2018).

Надежда Парфан. Куратор и соучредитель фестиваля кино и урбанистики "86" в Славутиче. Продюсер независимого документального фильма "Замуж за иностранца" Джонатана Нардуччи (2014). Режиссер лент "Экзарх" (2014), "Reve ta Stohne On Tour", "Новоселье" (2017).

Кристина Сиволап стала известна благодаря фильму "Преданная", который понравился многим зрителям. До этого Кристина также выступала режиссером сериалов и клипов, а также сняла ленты "У меня есть, а у тебя нет" (2012), "Дужевильный" (2012), "Давай не сегодня" (2013).

Ирина Цилык. Дебютировав со своим полным метром "Земля голубая, будто апельсин" режиссер и поэтесса получила ряд престижных международных наград. Кроме того, Ирина является режиссером короткометражных "Blue Hour" (2008), "Помин" (2012), "Дом" (2016).



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