Настоящая весна до +18 с дождями. Прогноз погоды на 8 марта

8 марта, в Международный женский день, в Киеве облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь, ветер северный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +9…+11 градусов.Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.На западе Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +6…+12 градусов.В Карпатах дождь и мокрый снег, температура ночью и днем +2…8, днем +6...+12 градусов.В Моршине дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +7…+9 градусов.В Трускавце дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +7…+9 градусов.В Сваляве дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +8…+10 градусов.На севере Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь, ветер северный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +7…+13 градусов.В центре Украины облачно с прояснениями, местами дождь, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +9…+14 градусов.На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +9…+14 градусов.На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +13…+19 градусов.В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +14…+19 градусов.В Ялте без осадков. Температура ночью +6…+8 градусов, днем +16…+18 градусов. Прогноз погоды 8 марта. Карта: Укргидрометцентр Ранее Українські Новини писали, какие цветы подарить на 8 марта маме, бабушке и девушке. А также лучшие поздравления в открытках.