Настоящая весна до +18 с дождями. Прогноз погоды на 8 марта

8 марта, в Международный женский день, в Киеве облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +9…+11 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.



На западе Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +6…+12 градусов.



В Карпатах дождь и мокрый снег, температура ночью и днем +2…8, днем +6...+12 градусов.



В Моршине дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +7…+9 градусов.



В Трускавце дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +7…+9 градусов.



В Сваляве дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +8…+10 градусов.



На севере Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +7…+13 градусов.



В центре Украины облачно с прояснениями, местами дождь, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +9…+14 градусов.



На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +9…+14 градусов.



На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +13…+19 градусов.



В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с.



Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +14…+19 градусов.



В Ялте без осадков. Температура ночью +6…+8 градусов, днем +16…+18 градусов.

Прогноз погоды 8 марта. Карта: Укргидрометцентр



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