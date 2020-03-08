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08 марта 2020, воскресенье, 08:15 119
Lifestyle 2020-03-08T08:15:02+02:00
Українські Новини
Сегодня отмечается Международный женский день

Сегодня отмечается Международный женский день

Валерия Драгомирова
8 марта, Права женщин, Международный женский день
Цветы. Фото: flowerstudio.co.nz
Цветы. Фото: flowerstudio.co.nz

Сегодня, 8 марта, в Украине и ряде других стран отмечается Международный женский день. Исторически появился как день солидарности женщин во многих странах в борьбе за равные права и эмансипацию.

С марта 1975 года Международный женский день отмечается в ООН.

Предложенная ООН тема 8 марта 2020 года — "Я — поколение равенства: реализация прав женщин".

Этот день принято отмечать в семейном кругу, с друзьями или родными. Не обходится торжество без традиционных цветов для представителей прекрасного пола. Мужчины стараются уделить внимание каждой важной женщине в его жизни: маме, сестре, бабушке, любимой.


В этот день отовсюду звучат комплименты и тосты. Также, нередко в этот день женщины получают предложения руки и сердца, что делает этот день запоминающимся.

Как сообщали Українські Новини, Международный женский день приходится на воскресенье, поэтому украинцы получают еще один дополнительный выходной в понедельник, 9 марта. 

Также идеи подарков учительнице на 8 марта. Можно подарить, то, что пригодится в классе, подарочный сертификат или подарок для самосовершенствования. 

Кроме того, какие цветы подарить маме, бабушке и девушке. 

Лучшие открытки для поздравления с 8 марта. 

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