Сегодня отмечается Международный женский день

Сегодня, 8 марта, в Украине и ряде других стран отмечается Международный женский день. Исторически появился как день солидарности женщин во многих странах в борьбе за равные права и эмансипацию.

С марта 1975 года Международный женский день отмечается в ООН.

Предложенная ООН тема 8 марта 2020 года — "Я — поколение равенства: реализация прав женщин".

Этот день принято отмечать в семейном кругу, с друзьями или родными. Не обходится торжество без традиционных цветов для представителей прекрасного пола. Мужчины стараются уделить внимание каждой важной женщине в его жизни: маме, сестре, бабушке, любимой.



В этот день отовсюду звучат комплименты и тосты. Также, нередко в этот день женщины получают предложения руки и сердца, что делает этот день запоминающимся.



Как сообщали Українські Новини, Международный женский день приходится на воскресенье, поэтому украинцы получают еще один дополнительный выходной в понедельник, 9 марта.



Также идеи подарков учительнице на 8 марта. Можно подарить, то, что пригодится в классе, подарочный сертификат или подарок для самосовершенствования.



Кроме того, какие цветы подарить маме, бабушке и девушке.



Лучшие открытки для поздравления с 8 марта.