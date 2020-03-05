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05 марта 2020, четверг, 09:15 496
Lifestyle 2020-03-05T10:30:02+02:00
Українські Новини
Главный женский день. Какие цветы подарить маме, бабушке и девушке

Главный женский день. Какие цветы подарить маме, бабушке и девушке

Валерия Драгомирова
Подарки, Цветы, 8 марта, Международный женский день
Тюльпаны. Фото: pixabay
Тюльпаны. Фото: pixabay

8 марта в Украине и в ряде других стран отмечается Международный женский день. В этот день женщинам дарят подарки, но больше всего цветы. О том, какие цветы подарить своим дорогим женщинам, расскажут Українські Новини.

Цветы на 8 Марта в горшках, как правило, дарят любителям комнатных растений. Женщины, которые увлечены ими, очень обрадуются такому подарку. Если не замечали за своей мамой, бабушкой, девушкой, подругой, коллегой или учителем такого увлечения, то лучше подарить букет свежих цветов.

Чаще всего на 8 марта дарят:

Тюльпаны (желтые, красные, белые розовые). Такой букет можно подарить маме, бабушке, девушке, подруге, коллеге или учителю.

Тюльпаны. Фото: pixabayТюльпаны. Фото: pixabay

Нарциссы (желтые, лимонные). Можно подарить маме, бабушке, девушке, подруге, коллеге или учителю.

Нарциссы. Фото: pixabayНарциссы. Фото: pixabay

Розы. Букеты из роз обычно дарят маме, девушке.

Розы. Фото: pixabayРозы. Фото: pixabay

Ирисы. Весьма оригинальные цветы, отлично смотрятся как самостоятельно, так и в композиции с другими цветами.

Ирисы. Фото: pixabayИрисы. Фото: pixabay

Подснежники. Букет и подснежников можно подарить на 8 Марта маме, бабушке, девушке или подруге.

Подснежники. Фото: pixabayПодснежники. Фото: pixabay

Как сообщали Українські Новини, Международный женский день приходится на воскресенье, поэтому украинцы получают еще один дополнительный выходной в понедельник, 9 марта. 

Кроме того, идеи подарков учительнице на 8 марта

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