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07 марта 2020, суббота, 23:14 32
Европа 2020-03-07T23:14:01+02:00
Українські Новини
Папа Римский проведет воскресную службу в режиме онлайн-трансляции из-за коронавируса

Папа Римский проведет воскресную службу в режиме онлайн-трансляции из-за коронавируса

Валерия Драгомирова
Папа Римский, Служба, Коронавирус, Онлайн-трансляция
Ватикан. Фото: The New York Times
Ватикан. Фото: The New York Times

В качестве меры пресечения коронавируса, жертвами которого стали 3491 человек, традиционная воскресная служба с участием Папы Римского будет проведена в режиме онлайн-трансляции.

Соответствующее сообщение распространил Святой Престол, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News.

"Молитва Angelus в воскресенье 8 марта будет проходить с библиотеки Апостольского дворца, а не на площади, из окна. Молитва будет транслироваться в прямом эфире на Vatican News и на экранах на площади Святого Петра", - говорится в сообщении.

Общая аудиенция с участием Папы Римского в среду, 11 марта, пройдет в таком же формате.

В заявлении поясняется, что эти решения были приняты по просьбе итальянских властей и "необходимы для того, чтобы избежать риска распространения COVID-19 из-за риска скопления людей возле пунктов контроля безопасности для доступа на площадь".


Как сообщали Українські Новини, коронавирус в Италии ширится активнее, чем в Китае и Южной Корее. 

Ранее простуженного Папу Римского проверили на коронавирус.

Тем временем Министерство здравоохранения планирует ввести ограничительные меры для предупреждения распространения коронавируса Covid-19 в некоторых регионах страны.

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