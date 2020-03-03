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03 марта 2020, вторник, 09:45 452
Европа 2020-03-03T09:45:21+02:00
Українські Новини
Простуженного Папу Римского проверили на коронавирус

Простуженного Папу Римского проверили на коронавирус

Надежда Комендантова
Папа Римский, Коронавирус, Папа Римский Франциск I, коронавирус в Европе, коронавирус в Италии
Кашляющий Папа Римский. Фото: Lucipost
Кашляющий Папа Римский. Фото: Lucipost

В то время, как количество зараженных коронавирусом приближается к 91 тысяче на 3 марта, Папу Римского Франциска, который в последние дни болеет, проверили на коронавирус - результат теста оказался отрицательным.

Об этом со ссылкой на источники сообщила римская газета Il Messaggero, пишет "Европейская правда".

Проверка была профилактической, пишет газета, и состоялась на фоне распространение COVID-2019 в Италии, которая стала местом наибольшей вспышки вируса в Европе. По последним данным, число умерших от нового типа коронавируса возросло до 52, 1835 человек - заражены.

83-летний Папа уже неделю простужен. В воскресенье во время встречи с верующими в него был сильный кашель.

По данным газеты, когда после недавнего визита в Бари и многочисленных встреч с людьми со всего мира у Папы Франциска была повышенная температура и боль в горле, врачи обследовали его на наличие коронавируса.

Поскольку тест не подтвердил SARS-CoV-2, Папа мог продолжать отправлять утренние мессы и принимать визиты в доме Святой Марты, где он живет.

Ватикан официально не сообщал об обследовании понтифика. С самого начала болезни официальные лица заявляли, что Папа простужен, а оснований ставить другие диагнозы нет.

Как сообщали Українські Новини, в Европе повысили до "высокого" уровень риска заболевания коронавирусом.

Тем временем, Венецианская комиссия отменила заседание из-за коронавируса.

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