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07 березня 2020, субота, 23:14 4
Європа 2020-03-07T23:30:01+02:00
Українські Новини
Папа Римський проведе недільну службу у режимі онлайн-трансляції через коронавірус

Папа Римський проведе недільну службу у режимі онлайн-трансляції через коронавірус

Валерия Драгомирова
Служба, Папа Римський, Онлайн-трансляція, Коронавірус
Ватикан. Фото: The New York Times
Ватикан. Фото: The New York Times

В якості запобіжного заходу з огляду на епідемію коронавірусу, жертвами якого стали 3491 особа, традиційна недільна служба за участю Папи Римського буде проведена в режимі онлайн-трансляції.

Відповідне повідомлення розповсюдив Святий Престол, пише "Європейська правда" з посиланням на Vatican News.

"Молитва Angelus у неділю 8 березня буде проходити з бібліотеки Апостольського палацу, а не на площі, з вікна. Молитва буде транслюватися в прямому ефірі на Vatican News і на екранах на площі Святого Петра", - йдеться в повідомленні.

Загальна аудієнція за участю Папи Римського в середу, 11 березня, пройде в такому ж форматі.

У заяві пояснюється, що ці рішення були прийняті на прохання італійської влади і "необхідні для того, щоб уникнути ризику поширення COVID-19 через ризик скупчення людей біля пунктів контролю безпеки для доступу на площу".


Як повідомляли Українські Новини, коронавірус в Італії поширюється активніше, ніж у Китаї і Південній Кореї.

Раніше Папу Римського перевірили на коронавірус.

Тим часом Міністерство охорони здоров'я планує ввести обмежувальні заходи для попередження розповсюдження коронавірусу Covid-19 у деяких регіонах країни.

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