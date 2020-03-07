Папа Римський проведе недільну службу у режимі онлайн-трансляції через коронавірус

В якості запобіжного заходу з огляду на епідемію коронавірусу, жертвами якого стали 3491 особа, традиційна недільна служба за участю Папи Римського буде проведена в режимі онлайн-трансляції.

Відповідне повідомлення розповсюдив Святий Престол, пише "Європейська правда" з посиланням на Vatican News.

"Молитва Angelus у неділю 8 березня буде проходити з бібліотеки Апостольського палацу, а не на площі, з вікна. Молитва буде транслюватися в прямому ефірі на Vatican News і на екранах на площі Святого Петра", - йдеться в повідомленні.

Загальна аудієнція за участю Папи Римського в середу, 11 березня, пройде в такому ж форматі.

У заяві пояснюється, що ці рішення були прийняті на прохання італійської влади і "необхідні для того, щоб уникнути ризику поширення COVID-19 через ризик скупчення людей біля пунктів контролю безпеки для доступу на площу".



Як повідомляли Українські Новини, коронавірус в Італії поширюється активніше, ніж у Китаї і Південній Кореї.



Раніше Папу Римського перевірили на коронавірус.



Тим часом Міністерство охорони здоров'я планує ввести обмежувальні заходи для попередження розповсюдження коронавірусу Covid-19 у деяких регіонах країни.