Вкусный пост-2020: рецепт изумительного салата с тунцом и авокадо к 8 марта

Празднование международного денского дня 8 марта приходится на период Великого поста-2020. Однако это не повод отказаться от приготовления вкусного праздничного стола. Ведь есть множество праздничных постных блюд. Рецептом вкусного питательного салата с тунцом и авокадо, с приготовлением которого легко справятся даже дети и мужчины, с Вами поделятся Українські новини. Для приготовления четырех порций простого и вкусного салата со свежими овощами и консервированным тунцом необходимо: авокадо - 1 шт. помидоры черри - 8 шт. перец болгарский - 1 шт. огурцы - 1 шт. салатный микс - 100 г горчица дижонская - 1 ст. л. лимонный сок - 1 ст. л. оливковое масло Extra Virgin - 6 ст. л. лук белый - ½ шт. тунец консервированный - 250 г Приготовление: Авокадо почистить, нарезать ломтиками. Также нарезать перец. Лук и огурец нарезать полукольцами, а помидоры — четвертинками. Консервированного тунца слегка размять вилкой прямо в банке. Салатные листья порвать руками. Выложить все ингредиенты в салатник. Смешать горчицу с лимонным соком и оливковым маслом, добавить соль, перец, полить заправкой салат и хорошенько перемешать. Салат готов! К такому блюду можно приготовить яркий витаминный морковно-апельсиновый фреш. Приятного аппетита! Ранее Українські Новини писали, как питаться в пост правильно, а также вкусное и легкое постное меню на неделю. Также сообщалось, как правильно соблюдать Великий пост, чтобы не навредить здоровью.