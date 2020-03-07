Вкусный пост-2020: рецепт изумительного салата с тунцом и авокадо к 8 марта

Празднование международного денского дня 8 марта приходится на период Великого поста-2020. Однако это не повод отказаться от приготовления вкусного праздничного стола. Ведь есть множество праздничных постных блюд. Рецептом вкусного питательного салата с тунцом и авокадо, с приготовлением которого легко справятся даже дети и мужчины, с Вами поделятся Українські новини.

Для приготовления четырех порций простого и вкусного салата со свежими овощами и консервированным тунцом необходимо:

авокадо - 1 шт.

помидоры черри - 8 шт.

перец болгарский - 1 шт.

огурцы - 1 шт.

салатный микс - 100 г

горчица дижонская - 1 ст. л.

лимонный сок - 1 ст. л.

оливковое масло Extra Virgin - 6 ст. л.

лук белый - ½ шт.

тунец консервированный - 250 г

Приготовление:

Авокадо почистить, нарезать ломтиками.

Также нарезать перец.

Лук и огурец нарезать полукольцами, а помидоры — четвертинками.

Консервированного тунца слегка размять вилкой прямо в банке.

Салатные листья порвать руками.

Выложить все ингредиенты в салатник.

Смешать горчицу с лимонным соком и оливковым маслом, добавить соль, перец, полить заправкой салат и хорошенько перемешать.

Салат готов! К такому блюду можно приготовить яркий витаминный морковно-апельсиновый фреш. Приятного аппетита!

Ранее Українські Новини писали, как питаться в пост правильно, а также вкусное и легкое постное меню на неделю.

Также сообщалось, как правильно соблюдать Великий пост, чтобы не навредить здоровью.