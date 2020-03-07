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07 марта 2020, суббота, 13:21 27
Жизнь 2020-03-07T13:24:37+02:00
Українські Новини
Вкусный пост-2020: рецепт изумительного салата с тунцом и авокадо к 8 марта

Вкусный пост-2020: рецепт изумительного салата с тунцом и авокадо к 8 марта

Надежда Комендантова
Рецепт, Пост, 8 марта, Великий пост-2020, рецепты постных блюд, салат к 8 марта

Празднование международного денского дня 8 марта приходится на период Великого поста-2020. Однако это не повод отказаться от приготовления вкусного праздничного стола. Ведь есть множество праздничных постных блюд. Рецептом вкусного питательного салата с тунцом и авокадо, с приготовлением которого легко справятся даже дети и мужчины, с Вами поделятся Українські новини. 

Для приготовления четырех порций простого и вкусного салата со свежими овощами и консервированным тунцом необходимо

  • авокадо - 1 шт.
  • помидоры черри - 8 шт.
  • перец болгарский - 1 шт.
  • огурцы - 1 шт.
  • салатный микс - 100 г
  • горчица дижонская - 1 ст. л.
  • лимонный сок - 1 ст. л.
  • оливковое масло Extra Virgin - 6 ст. л.
  • лук белый - ½ шт.
  • тунец консервированный - 250 г

Приготовление: 

  • Авокадо почистить, нарезать ломтиками.
  • Также нарезать перец.
  • Лук и огурец нарезать полукольцами, а помидоры — четвертинками.
  • Консервированного тунца слегка размять вилкой прямо в банке.
  • Салатные листья порвать руками.
  • Выложить все ингредиенты в салатник.
  • Смешать горчицу с лимонным соком и оливковым маслом, добавить соль, перец, полить заправкой салат и хорошенько перемешать.

Салат готов! К такому блюду можно приготовить яркий витаминный морковно-апельсиновый фреш. Приятного аппетита!

Ранее Українські Новини писали, как питаться в пост правильно, а также вкусное и легкое постное меню на неделю

Также сообщалось, как правильно соблюдать Великий пост, чтобы не навредить здоровью.

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