подписаться на рассылку
24.55 24.94
27.15 27.78
˟
05 марта 2020, четверг, 14:34 8
Lifestyle 2020-03-05T14:35:00+02:00
Українські Новини
Великий пост. Рецепт овощей по-китайски в кисло-сладком соусе

Великий пост. Рецепт овощей по-китайски в кисло-сладком соусе

Елена Новикова
Великий пост, Овощи, рецепты, питание в Великий пост, Овощи в кисло-сладком соусе
Овощи. Фото: pixabay
Овощи. Фото: pixabay

Со 2 марта у православных христиан начался Великий пост, который продлится до 18 апреля. В пост необходимо придерживаться определеных правил, в том числе и в питании. Но даже в этот период можно питаться разнообразно каждый день. О том, как приготовить овощи по-китайски в кисло-сладком соусе, расскажут Українські Новини.

Ингридиенты на 4 порции:

  • кабачки - 1 шт.
  • баклажаны - 4 шт.
  • болгарский перец - 1 шт.
  • лук репчатый - 1 шт.
  • морковь - 1 шт
  • имбирь - 1 ст. л.
  • соевый соус - 4 ст. л.
  • яблочный уксус - 2 ст. л.
  • сахар - 1 ст. л.
  • крахмал - 2 ст. л.
  • растительное масло - 50 мл
  • соль - 1 ч. л.
  • вода - 200 мл.

Способ приготовления:

Сперва необходимо порезать баклажаны на крупные полукольца, посолить и оставить на 10 минут, чтобы они пустил сок. Затем необходимо нарезать остальные овощи: кабачки, морковь, лук и перец.

В глубокую сковороду налейте растительное масло. Сперва нужно обжарить баклажаны, морковку и кабачки. Не забывайте помешивать. Когда овощи слегка подрумянятся, добавьте перец и лук и прожарьте все вместе минут 5-7. Затем уменьшите огонь, добавьте немного горячей воды и оставьте овощи тушиться до готовности.

Овощи. Фото: pixabayОвощи. Фото: pixabay

Для соуса необходимо почистить свежий имбирь и натереть на мелкой терке. Затем добавить в соевый соус имбирь, яблочный уксус, сахар, крахмал, соль и все тщательно перемешать.

После того, как овощи будут готовы, к ним необходимо добавить соус и все перемешать.

Ранее Українські Новини сообщали о том, как приготовить постные спагетти с грибами и вкусный постный рассольник.

Больше новостей о: Великий пост Овощи рецепты питание в Великий пост Овощи в кисло-сладком соусе

В Украине будут запрещать массовые мероприятия из-за коронавируса
Зеленский уволил двух членов Нацсовета по телевидению и переназначил двух по своей квоте
Новости
Не существует никаких доказательств злоупотреблений при применении формулы "Роттердам+", – эксперт Центра Разумкова 14:43
Людям надо объяснить, почему имея рекордный резерв газа, правительство повышает цены для населения, - Зубко 14:39
39% опрошенных "Рейтингом" считают, что в политике слишком мало женщин 14:33
Привитые от кори люди почти не болеют коронавирусом, - Данилов 14:31
"Это месть за яйца": работники птицефабрики обвинили директора НАБУ Сытника в давлении на предприятие 14:30
больше новостей
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Три кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля, - СМИ 13:25
Сильные дожди со снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение 09:48 Карта
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
больше новостей
Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы 06:00
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Анализы заболевшего коронавирусом мужчины отправят в Лондон для проверки 15:40
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
больше новостей
В медцентре "Новые Санжары" закончился карантин. Эвакуированные украинцы поехали по домам
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok