Великий пост. Рецепт овощей по-китайски в кисло-сладком соусе

Со 2 марта у православных христиан начался Великий пост, который продлится до 18 апреля. В пост необходимо придерживаться определеных правил, в том числе и в питании. Но даже в этот период можно питаться разнообразно каждый день. О том, как приготовить овощи по-китайски в кисло-сладком соусе, расскажут Українські Новини.

Ингридиенты на 4 порции:

кабачки - 1 шт.

баклажаны - 4 шт.

болгарский перец - 1 шт.

лук репчатый - 1 шт.

морковь - 1 шт

имбирь - 1 ст. л.

соевый соус - 4 ст. л.

яблочный уксус - 2 ст. л.

сахар - 1 ст. л.

крахмал - 2 ст. л.

растительное масло - 50 мл

соль - 1 ч. л.

вода - 200 мл.

Способ приготовления:

Сперва необходимо порезать баклажаны на крупные полукольца, посолить и оставить на 10 минут, чтобы они пустил сок. Затем необходимо нарезать остальные овощи: кабачки, морковь, лук и перец.

В глубокую сковороду налейте растительное масло. Сперва нужно обжарить баклажаны, морковку и кабачки. Не забывайте помешивать. Когда овощи слегка подрумянятся, добавьте перец и лук и прожарьте все вместе минут 5-7. Затем уменьшите огонь, добавьте немного горячей воды и оставьте овощи тушиться до готовности.

Овощи. Фото: pixabay

Для соуса необходимо почистить свежий имбирь и натереть на мелкой терке. Затем добавить в соевый соус имбирь, яблочный уксус, сахар, крахмал, соль и все тщательно перемешать.

После того, как овощи будут готовы, к ним необходимо добавить соус и все перемешать.

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