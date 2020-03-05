Вкусный пост-2020: рецепт яркого витаминного морковно-апельсинового фреша

В понедельник в Украине начался Великий пост-2020 - самый длинный период в году, когда нужно придерживаться особых строгих правил питания. Длится он 48 дней. В то же время, организму нужно получать так необходимые для него витамины и микроэлементы. Справится с весенним авитаминозом и спадом энергии помогут фреши, приготовленные из свежих овощей и фруктов. Кроме того, свежевыжатые соки помогут организму очиститься весно, весь являются прерасным детоксом.

Українські Новини предлагают рецепт морковно-апельсинового фреша с бананом.

Морковь содержит витамины группы A, В, С и К, также в ее состав входит каротин – вещество, которое очень полезно для органов зрения. Также у потребление морковного сока положительно воздействует на печень, сердечно-сосудистую систему и почки.

Апельсины, помимо ударной дозы витамина С, омолаживают организм и обладают антиоксидантными свойствами. Они способны выводить продукты обмена и токсины, тем самым предупреждая старение клеток и развитие многих заболеваний.

Бананы добавят фрешу питательности и придадут сил благодаря содержанию глюкозы, фруктозы и сахарозы. Кроме того, витамины группы В, которые содержатся в бананах, благотворно влияют на нервную систему, налаживают сон, помогают бороться с депрессией и повышают настроение за счет выработки серотонина в крови. Благодаря содержанию калия, железа и цинка они также полезны при атеросклерозе сосудов.

Для приготовления фреша нужно взять:

3 апельсина

2 моркови

1 яблоко

1 банан

Сначала пропустить через соковыжималку яблоко и морковь. Выжать сок из апельсинов в соковыжималке для цитрусовых. Банан измельчить в блендере до состояния пюре. Затем смешать все ингридиенты в блендере.

Очень вкусный и питательный фреш готов!

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