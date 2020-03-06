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06 марта 2020, пятница, 15:26 44
Верховная Рада и партии 2020-03-06T15:27:47+02:00
Українські Новини
Я уже сдал анализ на коронавирус и чувствую себя полностью в норме, — Волошин

Я уже сдал анализ на коронавирус и чувствую себя полностью в норме, — Волошин

Таня Войтюк
Коронавирус, Олег Волошин, коронавирус в Украине, Коронавирус в Раде
Олег Волошин. Фото: Скриншот: Youtube/NEWSONE
Олег Волошин. Фото: Скриншот: Youtube/NEWSONE

Депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Олег Волошин в конце февраля встречался во Франции с заразившимся коронавирусом депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, а сегодня, 6 марта, выступал в Раде. После Волошин сообщил, что уже сдал анализ на коронавирус, передает "Страна".

Олег Волошин 27 февраля опубликовал в Facebook сообщение, текст которого сейчас скрыт, однако в сети сохранился его скриншот. В нем депутат сообщил, что встречался с французским коллегой.

"Шикарный вид за окном кабинета коллеги из Национальной ассамблеи Жана-Люка Рейтцера, конечно, вызывает зависть, но не отвлекает от главного: подготовки первой четырехсторонней встречи парламентского измерения нормандского формата", - написал Волошин.

Скрытый пост Олега Волошина. Скриншот: СтранаОлег Волошин встречался с французким депутатом

68-летний Жан-Люк Рейтцер, депутат правящей партии "Республиканцы" из Эльзаса, был в тяжелом состоянии госпитализирован вчера, 5 марта, с подозрением на коронавирус. Результат его анализов подтвердили заболевание.

Олег Волошин заявил, что уже сдал анализы на коронавирус в Александровской больнице и в ближайшее время ожидает их результат.

"С господином Рейтцером я встречался за 10 дней до его госпитализации. И он в момент встречи чувствовал себя прекрасно. Я ему желаю скорейшего выздоровления. Сейчас я чувствую себя полностью в норме. Нет ни температуры, ни кашля, ни насморка. Единственное, что создает неприятный осадок - это позиция ряда СМИ и их комментаторов, которые решили сделать хайп из ситуации", - сказал "Стране" Волошин.

Как сообщали Українські Новини, в связи с этим, бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан требует ввести карнатин в Верховной Раде "на печерских холмах".

Тем временем в Украине по состоянию на 6 марта на коронавирус проверяют 9 человек, а всего в мире коронавирусной инфекцией заболели 97 975 человек, за сутки - 2 806 человек.

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