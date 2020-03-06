підписатися на розсилку
24.45 24.82
27.1 27.78
˟
06 березня 2020, пʼятниця, 15:26 19
Верховна Рада і партії 2020-03-06T16:45:03+02:00
Українські Новини
Я вже здав аналіз на коронавірус і відчуваю себе повністю в нормі, — Волошин

Я вже здав аналіз на коронавірус і відчуваю себе повністю в нормі, — Волошин

Таня Войтюк
Олег Волошин, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Раді
Олег Волошин. Фото: Скріншот: Youtube/NEWSONE
Олег Волошин. Фото: Скріншот: Youtube/NEWSONE

Депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Олег Волошин наприкінці лютого зустрічався у Франції з депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером, у якого підтвердили коронавірус, а сьогодні, 6 березня, виступав у Раді. Після Волошин повідомив, що вже здав аналіз на коронавірус, передає "Страна".

Олег Волошин 27 лютого опублікував у Facebook повідомлення, текст якого зараз прихований, однак в мережі зберігся його скріншот. У ньому депутат повідомив, що зустрічався з французьким колегою.

"Шикарний вид за вікном кабінету колеги з Національної асамблеї Жана-Люка Рейтцера, звичайно, викликає заздрість, але не відволікає від головного: підготовки першої чотиристоронньої зустрічі парламентського виміру нормандського формату", - написав Волошин.

Прихований пост Олега Волошина. Скріншот: КраїнаОлег Волошин зустрічався з французьким депутатом

68-річний Жан-Люк Рейтцер, депутат правлячої партії "Республіканці" з Ельзасу, був у важкому стані госпіталізований вчора, 5 березня, з підозрою на коронавірус. Результат його аналізів підтвердили захворювання.

Олег Волошин заявив, що вже здав аналізи на коронавірус в Олександрівській лікарні і найближчим часом очікує їх результат.

"З паном Рейтцером я зустрічався за 10 днів до його госпіталізації. І він в момент зустрічі відчував себе чудово. Я бажаю йому якнайшвидшого одужання. Зараз я відчуваю себе повністю в нормі. Немає ні температури, ні кашлю, ні нежитю. Єдине, що створює неприємний осад - це позиція низки ЗМІ та їх коментаторів, які вирішили зробити хайп з ситуації", - сказав "Країні" Волошин.

Як повідомляли "Українські Новини", у зв'язку з цим, колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан вимагає ввести карнатин у Верховній Раді "на печерських пагорбах".

Тим часом в Україні станом на 6 березня на коронавірус перевіряють 9 осіб а всього в світі коронавирусною інфекцією захворіли 97 975 осіб, за добу - 2 806 осіб.

Більше новин про: Олег Волошин Коронавірус коронавірус в Україні коронавірус в Раді

В Україні на коронавірус перевіряють 9 осіб...
Богдан вимагає ввести карантин "на печерських паго...
Депутат Волошин. який контактував з хворим коронов...
У Словаччині підтвердили перший випадок коронавіру...
Депутат Волошин. який контактував з хворим короновірусом, сьогодні був в Раді і навіть виступав
Київ вирішив обмежити проведення заходів через коронавірус
Новини
Нардеп Волошин повністю здров, але готовий відправитися на двотижневий карантин 16:42 Документ
Криклій пообіцяв підтримку українським вагонобудівникам 16:35
Курс гривні на міжбанку знизився на 26 копійок 16:35
У Києві збираються побудувати ще один пішохідний міст - на Оболоні 16:32
Харківський аеропорт Ярославського в лютому збільшив міжнародний пасажирський трафік більш ніж на дві третини 16:13
більше новин
Міністром Кабміну став Немчінов: що про нього відомо 20:42
Президент визнав помилку Геруса, який відкрив імпорт електроенергії з Росії, - Соболєв 10:49
Гончаренко і Зеленський. Фото: Facebook/ Yan Dobronosov
Зеленський підійшов до депутата "Євросолідарності" і попросив не переходити на особистості 19:52
Аваков задекларував більше мільйона гривень зарплати в МВС за минулий рік 11:29
Гетманцева звинуватили в сексизмі: глава фінансового комітету проти призначення "баби" заступником міністра 18:44
більше новин
Міністром Кабміну став Немчінов: що про нього відомо 20:42
Коронавірус в Італії поширюється активніше, ніж у Китаї і Південній Кореї. Дані на 6 березня 09:40
14 березня в День добровольця ветерани підуть до Російського посольства 16:01
В. о генпрокурора став Чумак 10:48
Президент визнав помилку Геруса, який відкрив імпорт електроенергії з Росії, - Соболєв 10:49
більше новин
В. о генпрокурора став Чумак
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok