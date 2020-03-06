Я вже здав аналіз на коронавірус і відчуваю себе повністю в нормі, — Волошин

Депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Олег Волошин наприкінці лютого зустрічався у Франції з депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером, у якого підтвердили коронавірус, а сьогодні, 6 березня, виступав у Раді. Після Волошин повідомив, що вже здав аналіз на коронавірус, передає "Страна".

Олег Волошин 27 лютого опублікував у Facebook повідомлення, текст якого зараз прихований, однак в мережі зберігся його скріншот. У ньому депутат повідомив, що зустрічався з французьким колегою.

"Шикарний вид за вікном кабінету колеги з Національної асамблеї Жана-Люка Рейтцера, звичайно, викликає заздрість, але не відволікає від головного: підготовки першої чотиристоронньої зустрічі парламентського виміру нормандського формату", - написав Волошин.

Олег Волошин зустрічався з французьким депутатом

68-річний Жан-Люк Рейтцер, депутат правлячої партії "Республіканці" з Ельзасу, був у важкому стані госпіталізований вчора, 5 березня, з підозрою на коронавірус. Результат його аналізів підтвердили захворювання.

Олег Волошин заявив, що вже здав аналізи на коронавірус в Олександрівській лікарні і найближчим часом очікує їх результат.

"З паном Рейтцером я зустрічався за 10 днів до його госпіталізації. І він в момент зустрічі відчував себе чудово. Я бажаю йому якнайшвидшого одужання. Зараз я відчуваю себе повністю в нормі. Немає ні температури, ні кашлю, ні нежитю. Єдине, що створює неприємний осад - це позиція низки ЗМІ та їх коментаторів, які вирішили зробити хайп з ситуації", - сказав "Країні" Волошин.

Як повідомляли "Українські Новини", у зв'язку з цим, колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан вимагає ввести карнатин у Верховній Раді "на печерських пагорбах".

Тим часом в Україні станом на 6 березня на коронавірус перевіряють 9 осіб а всього в світі коронавирусною інфекцією захворіли 97 975 осіб, за добу - 2 806 осіб.