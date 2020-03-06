В Україні на коронавірус перевіряють 9 осіб

В той час, як у світі за станом на ранок 6 березня коронавирусной інфекцію захворіли 97 975 осіб, за добу - 2 806 осіб, станом на 6 березня в Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я надійшло 9 повідомлень про підозру на захворювання коронавірусом COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"На сьогодні у Центр громадського здоров'я надійшло 9 повідомлень про підозру на захворювання COVID-19, лабораторні дослідження у вірусологічній референс-лабораторії тривають", - йдеться в ньому.

У повідомленні зазначається, що Україна готова приймати і лікувати пацієнтів з COVID-19.

"У нас є інфекційні бокси, близько 12 тис. ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тис. лікарів-інфекціоністів та 5 тис. інших медичних працівників, які працюють в інфекційних лікарнях та інфекційних боксах", - йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 6 березня було зареєстровано 98 387 випадків захворювання COVID-19, з них 3 383 закінчилися смертю, водночас 55 441 (56,3%) осіб одужали, за межами Китаю зафіксовано 17 673 випадків захворювання в 84 країнах.

У Європі найбільшу кількість випадків захворювання було зареєстровано в Італії - 3 858, серед них 148 летальних.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація (КМДА) вирішила обмежити проведення культурно-масових заходів в закритих приміщеннях для попередження розповсюдження коронавіруса Covid-19.

Раніше МОЗ вирішив заборонити масові заходи через коронавірус в деяких регіонах.