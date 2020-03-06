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06 березня 2020, пʼятниця, 13:25 10
Транспорт 2020-03-06T14:45:02+02:00
Українські Новини
МАУ безкоштовно змінить дату вильоту в Італію

МАУ безкоштовно змінить дату вильоту в Італію

Елена Литвин
МАУ, Авіарейс, Коронавірус, коронавірус в Італії
Літак МАУ
Літак МАУ

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) пропонує пасажирам, які планували здійснити політ з України в Італію, безкоштовно змінити дату вильоту, в той час як SkyUp призупиняє рейси до Італії з-за коронавіруса.

Про це йдеться у повідомлення МАУ, передають Українські Новини.

"МАУ повністю розуміє, що деякі пасажири, які планували свої поїздки в/з Італії в березні і квітні, можуть бути глибоко стурбовані ситуацією. У зв'язку з цим авіакомпанія пропонує безкоштовно (при наявності вільних місць в початковому класі бронювання) змінити дату вильоту у межах терміну дії квитка", - сказано в ньому.

Дана пропозиція діє для рейсів з України в Німеччину і Швейцарію, з Італії в Індію, Туреччину і Єгипет, з Італії, Австрії, Іспанії, Франції, Німеччині і Швейцарії в Ізраїль і поширюється на всі транзитні рейси через Україну в Італію.

Згідно з повідомленням, компанія отримала кілька запитів про зміну дати вильоту, при цьому масових відмов пасажирів не спостерігається.

Зазначається, що станом на 5 березня ні міжнародні, ні національні органи влади не поширювали ніяких заборон на рейси в Італію, тому МАУ продовжує виконувати польоти в італійські міста, а саме, в Рим, Мілан і Венецію згідно з планом.

В міжнародних аеропортах Мілана та Венеції пасажири проходять обов'язковий медичний огляд, включаючи перевірку температури.

Як повідомляли Українські Новини, громадяни України, які перебувають в Італії, не звертаються з проханнями про евакуацію з-за спалаху захворювання.

Раніше МЗС підтвердив, що українка захворіла коронавірусом в Італії.

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