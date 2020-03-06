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06 марта 2020, пятница, 11:41 38
Кабмин 2020-03-06T11:41:48+02:00
Українські Новини
Шмыгаль пообещал в ближайшее время доформировать Кабмин

Шмыгаль пообещал в ближайшее время доформировать Кабмин

Ольга Фандорина
Кабмин, Денис Шмыгаль, Новый Кабмин, Кабмин Шмыгаля
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/sluganarodu
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/sluganarodu

Кабинет Министров будет доформирован в ближайшее время. Об этом сказал премьер-министр Денис  Шмыгаль, который ранее заявил, что не будет существенно менять курс прошлого Кабмина, в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, передают Українськi Новини.

"На данный момент провожу собеседования и правительство будет сформировано безотлагательно в ближайшее время", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что правительство будет сформировано, как только будут подобраны соответствующие, правильные, качественные и ответственные кандидаты.

в начале сентября 2019 Кабинет Министров переименовал 4 министерства и создал 2 новых. В частности Министерство экономического развития и торговли переименовали в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Также было принято решение о реорганизации Министерства аграрной политики и продовольствия путем его присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

4 марта Кабинет Министров во главе с новоназначенным премьер-министром Денисом Шмыгалем принял присягу и приступил к работе.

 

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