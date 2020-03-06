Во Франции коронавирусом заразился депутат. Его состояние тяжелое

Коронавирус по всему миру забрал жизни более трех тысяч человек. На днях одного из депутатов Франции Жана-Люка-Райцера госпитализировали с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом сообщает издание France Bleu.

Представителя Эльзаса госпитализировали с проблемами дыхания в больницу Мюлуза. Его положением очень обеспокоены коллеги и близкие, поскольку известно, что чиновнику 68 лет, а согласно статистике, коронавирусную инфекцию люди старшего возраста переносят очень тяжело, или же не справляются вовсе, что приводит к летальному исходу.

Жан-Люк Райцер последний раз посещал заседания законодательного органа 25 февраля – в день очередного отчета правительства. Руководитель национального собрания Франции Ришар Ферран подтвердил заболевание депутата, а также еще одного человека – работника парламентской столовой.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса Макрон перестал пожимать людям руки.

Также сообщалось о том, что во Франции вылечили всех зараженных коронавирусом.

Кроме того, в Индонезии зараженных коронавирусом отвезут в заброшенный лагерь для беженцев на необитаемый остров.

Тем временем в Венгрии подтвердили первые случаи коронавируса.