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06 марта 2020, пятница, 09:25 10
Мир 2020-03-06T09:25:20+02:00
Українські Новини
Во Франции коронавирусом заразился депутат. Его состояние тяжелое

Во Франции коронавирусом заразился депутат. Его состояние тяжелое

Елизавета Кесельман
Франция, Европа, Коронавирус, Борьба с коронавирусом, Коронавирус во Франции
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

Коронавирус по всему миру забрал жизни более трех тысяч человек. На днях одного из депутатов Франции Жана-Люка-Райцера госпитализировали с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Об этом сообщает издание France Bleu.

Представителя Эльзаса госпитализировали с проблемами дыхания в больницу Мюлуза. Его положением очень обеспокоены коллеги и близкие, поскольку известно, что чиновнику 68 лет, а согласно статистике, коронавирусную инфекцию люди старшего возраста переносят очень тяжело, или же не справляются вовсе, что приводит к летальному исходу.

Жан-Люк Райцер последний раз посещал заседания законодательного органа 25 февраля – в день очередного отчета правительства. Руководитель национального собрания Франции Ришар Ферран подтвердил заболевание депутата, а также еще одного человека – работника парламентской столовой.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса Макрон перестал пожимать людям руки.

Также сообщалось о том, что во Франции вылечили всех зараженных коронавирусом.

Кроме того, в Индонезии зараженных коронавирусом отвезут в заброшенный лагерь для беженцев на необитаемый остров.

Тем временем в Венгрии подтвердили первые случаи коронавируса.

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