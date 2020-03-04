Из-за коронавируса Макрон перестал пожимать людям руки

В то время, как в мире за сутки от коронавируса умерли 94 человека, президент Франции Эммануэль Макрон усилил меры безопасности из-за коронавируса COVID-19 и перестал пожимать руки людям. Об этом сообщает Paris Match. Издание пишет, что Эммануэль Макрон "отказался от рукопожатий при встречах". Также сообщается, что для главы Франции разрабатывают специальный комплекс мер из-за эпидемии коронавируса. Также об отказе от рукопожатий заявил министр здравоохранения Оливьер Веран. "Я официально призываю отказаться от рукопожатий и других физических аспектов в социуме", — заявил Веран. Как сообщали Українські Новини, в Париже из-за коронавируса закрылся Лувр. Согласно последним данным, на 4 марта во Франции зафиксировано 204 случая заболевания коронавирусом и 4 летальных исхода.