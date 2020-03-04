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04 марта 2020, среда, 08:48 1877
Европа 2020-03-04T08:51:07+02:00
Українські Новини
Из-за коронавируса Макрон перестал пожимать людям руки

Из-за коронавируса Макрон перестал пожимать людям руки

Надежда Комендантова
Франция, Коронавирус, Эммануэль Макрон, коронавирус в Европе
Брижит и Эммануэль Макрон. Фото: frameout.ru
Брижит и Эммануэль Макрон. Фото: frameout.ru

В то время, как в мире за сутки от коронавируса умерли 94 человека, президент Франции Эммануэль Макрон усилил меры безопасности из-за коронавируса COVID-19 и перестал пожимать руки людям.

Об этом сообщает Paris Match.

Издание пишет, что Эммануэль Макрон "отказался от рукопожатий при встречах".

Также сообщается, что для главы Франции разрабатывают специальный комплекс мер из-за эпидемии коронавируса.

Также об отказе от рукопожатий заявил министр здравоохранения Оливьер Веран.

"Я официально призываю отказаться от рукопожатий и других физических аспектов в социуме", — заявил Веран.

Как сообщали Українські Новини, в Париже из-за коронавируса закрылся Лувр.

Согласно последним данным, на 4 марта во Франции зафиксировано 204 случая заболевания коронавирусом и 4 летальных исхода.

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