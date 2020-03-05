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05 марта 2020, четверг, 23:24 152
Кабмин 2020-03-05T23:24:44+02:00
Українські Новини
Шмыгаль заявил, что новый Кабмин совмещает энергию и молодость с временем, опытом и взвешенностью

Шмыгаль заявил, что новый Кабмин совмещает энергию и молодость с временем, опытом и взвешенностью

Ольга Фандорина
Кабмин, Денис Шмыгаль, Новый Кабмин, Кабмин Шмыгаля
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

Премьер-министр Дениса Шмыгаля в эфире телеканала "1+1" в четверг рассказал о новом Кабмине, передают Українські Новини.

"Это правительство, которое совмещает энергию, молодость, реформаторские навыки, но в то же время опыт и взвешенность, поэтому с этим правительством, думаю, мы в первую очередь достойно встретим вызовы сегодняшнего дня", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер также рассказал, что на организационном заседании Кабмина в четверг был расширен антикризисный штаб по противодействию коронавирусу.

Кроме того, он отметил, что уже есть видение по реформам относительно финансового блока.

По мнению Шмыгаля, сегодня нет провала в экономике Украины, есть лишь вызовы и правительство намерено активно работать в направлении решения всех насущных проблем.

Напомним, что известно о новом премьере Шмыгале.

4 февраля 2020 года Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий.

А Ахметов платил Денису Шмыгалю по 300 тысяч гривен в месяц.

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