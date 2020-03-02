НСЖУ требует отставки министра Бородянского за его враждебный к журналистике законопроект

Национальный союз журналистов Украины требует отставки министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского за законопроект о журналистике, предусматривающий собой полный контроль над СМИ. Об этом на своей странице в Facebook заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Скриншот:facebook.com/sergiy.tomilenko

"Только что на расширенном Секретариате НСЖУ с участием общественности и столичных журналистов проголосовали обратиться к Президенту и парламенту с призывом осудить проект Закона о дезинформации как враждебный по журналистики в Украине. А инициатора законопроекта - Владимира Бородянского - участники дискуссии призвали отправить в отставку!", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Бородянский считает, что благодаря экстрасенсам невинно-осужденные люди вышли из тюрьмы.

Кроме того, в семи регионах Украины прошли акции протеста в связи с намерениями столичного руководства НОТУ сократить продолжительность вещания в регионах с общих 6:00 для радио и телевидения до 1 часа в сутки для ТВ и 1 ч 30 мин для радио.