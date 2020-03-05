Через фундаментальну незгоду, - Бородянський розповів, чому відмовився очолювати Мінкультури

Через поділ міністерства колишній міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський відмовився працювати в новому уряді.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Я відмовився від пропозиції очолити міністерство через фундаментальну незгоду з розподілом міністерства, тому що це відкине нас мінімум на рік від старту змін у всій гуманітарній сфері, спорт знову буде розглядатися не як частина гуманітарного простору держави, що і спричинило сьогоднішнє, м'яко кажучи, нерозуміння неймовірного впливу спорту на виховання, на створення культурного простору на формування держави", - написав він.

Він зазначив, що його команда практично завершила створення гуманітарної стратегії і найближчим часом вона може бути представлена суспільству.

Серед своїх досягнень Бородянський зазначив створення закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження традиційного характеру середовища та протидії хаотичній забудові", ухвалення якого забезпечить збереження пам'яток.

Зокрема, він вказав на необхідність продовження роботи над законом "Про медіа" для захисту інформаційного простору.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів на чолі з прем'єрміністром Денисом Шмигалем.