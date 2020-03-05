Сегодня ограничат движение на Южном мосту в Киеве из-за ремонта

Помимо того, что на 8 марта в Киеве ограничат движение по проспекту Степана Бандеры, коммунальная корпорация "Киевавтодормост" частично ограничит движение на Южном мосту с 22:00 5 марта до 5:00 7 марта в связи с противоаварийными работами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини. "На Южном мосту частично ограничат движение с 22:00 5 марта по 5:00 7 марта", - сказано в нем. Согласно сообщению, на эстакаде Южного мостового перехода вышли из строя старые деформационные швы. Специалисты КП "Киевавтодормост" проведут восстановительные работы. Отмечается, что работы будут проводиться в направлении проспекта Бажана. В частности, значительный объем работ запланировано выполнить ночью. Как сообщали Українськi Новини, в Киеве до 22 марта частично ограничили движение по путепроводу неподалеку от Южного моста. Также мост Патона в Киеве закрыли для грузовиков из-за аварийного состояния. Напомним, в Киеве начала действовать новая система оплаты проезда в общественном транспорте.