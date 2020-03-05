Сегодня ограничат движение на Южном мосту в Киеве из-за ремонта

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"На Южном мосту частично ограничат движение с 22:00 5 марта по 5:00 7 марта", - сказано в нем.

Согласно сообщению, на эстакаде Южного мостового перехода вышли из строя старые деформационные швы. Специалисты КП "Киевавтодормост" проведут восстановительные работы.

Отмечается, что работы будут проводиться в направлении проспекта Бажана. В частности, значительный объем работ запланировано выполнить ночью.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве до 22 марта частично ограничили движение по путепроводу неподалеку от Южного моста.

Также мост Патона в Киеве закрыли для грузовиков из-за аварийного состояния.

Напомним, в Киеве начала действовать новая система оплаты проезда в общественном транспорте.