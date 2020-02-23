В Киеве возле Южного моста из-за ремонта частично перекроют путепровод

В Киеве до 22 марта частично ограничили движение по путепроводу неподалеку от Южного моста. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевавтодора".

Так, сообщается, что, с 22 февраля и до 22 марта будет частично ограничено движение на пересечении улиц Бойчука и Саперно-Слободской.

Отмечается, что на путепроводе (выезде с улицы Бойчука в направлении Южного моста) начали ремонт деформационных швов.

Также известно, что работы продлятся в два этапа: первый – до 7 марта, второй – до 22 марта. Во время работ движение частично будет ограничено.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на все выходные на Северном мосту ограничили движение.

Тем временем "Киевавтодор" хочет отремонтировать участок Столичного шоссе почти за миллиард гривен.

А в ноябре 2019 на Столичном шоссе в Киеве зафиксировали второй антирекорд превышения скорости за два дня. 19 ноября электронная система TruSign зафиксировала автомобиль, который разогнался до 288 км/ч. Это на 66 км/ч больше, чем антирекорд от 18 ноября, двумя днями ранее - 222 км/ч.