Сьогодні обмежать рух на Південному мосту в Києві через ремонт

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"На Південному мосту частково обмежать рух з 22:00 5 березня до 5:00 7 березня", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, на естакаді Південного мостового переходу вийшли з ладу старі деформаційні шви. Фахівці КП "Київавтошляхміст" проведуть відновлювальні роботи

Зазначається, що роботи будуть проводитися в напрямку проспекту Бажана. Зокрема, значний обсяг робіт заплановано виконати вночі.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві до 22 березня частково обмежили рух по шляхопроводу неподалік від Південного мосту.

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