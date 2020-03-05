Сьогодні обмежать рух на Південному мосту в Києві через ремонт

Окрім того, що на 8 березня в Києві обмежать рух по проспекту Степана Бандери, комунальна корпорація "Київавтошляхміст" частково обмежать рух на Південному мосту з 22:00 5 березня до 5:00 7 березня у зв'язку з противоаварийными роботами. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини. "На Південному мосту частково обмежать рух з 22:00 5 березня до 5:00 7 березня", - сказано в ньому. Згідно з повідомленням, на естакаді Південного мостового переходу вийшли з ладу старі деформаційні шви. Фахівці КП "Київавтошляхміст" проведуть відновлювальні роботи Зазначається, що роботи будуть проводитися в напрямку проспекту Бажана. Зокрема, значний обсяг робіт заплановано виконати вночі. Як повідомляли "Українські Новини", у Києві до 22 березня частково обмежили рух по шляхопроводу неподалік від Південного мосту. міст Патона у Києві закрили для вантажівок через аварійний стан. Нагадаємо, Києві почала діяти нова система оплати проїзду в громадському транспорті.