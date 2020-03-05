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05 березня 2020, четвер, 21:15 12
Суспільство 2020-03-05T22:00:03+02:00
Українські Новини
Сьогодні обмежать рух на Південному мосту в Києві через ремонт

Сьогодні обмежать рух на Південному мосту в Києві через ремонт

Таня Войтюк
Рух, Ремонт, Київ, Обмеження руху, Південний міст
Південний міст. Фото: Вікіпедія
Південний міст. Фото: Вікіпедія

Окрім того, що на 8 березня в Києві обмежать рух по проспекту Степана Бандери, комунальна корпорація "Київавтошляхміст" частково обмежать рух на Південному мосту з 22:00 5 березня до 5:00 7 березня у зв'язку з противоаварийными роботами.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"На Південному мосту частково обмежать рух з 22:00 5 березня до 5:00 7 березня", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, на естакаді Південного мостового переходу вийшли з ладу старі деформаційні шви. Фахівці КП "Київавтошляхміст" проведуть відновлювальні роботи

Зазначається, що роботи будуть проводитися в напрямку проспекту Бажана. Зокрема, значний обсяг робіт заплановано виконати вночі.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві до 22 березня частково обмежили рух по шляхопроводу неподалік від Південного мосту.

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Нагадаємо, Києві почала діяти нова система оплати проїзду в громадському транспорті.

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