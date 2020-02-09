Новая система оплаты в транспорте: выгодно ли украинцам покупать проездные

С 1 апреля 2020 года в столичном общественном транспорте будет действовать новая система проездных былетов, главным нововведением которой будет отмена отдельных проездных на разные виды транспорта. Как и сколько теперь в Киеве будут платить за проезд сообщают Українські Новини.

Тарифы на проезд в Киеве

Согласно информации в КГГА, стоимость разового проезда в общественном транспорте останется как и была — по 8 грн. Цена пополнения бесконтактной карты Kyiv Smart Card, как и раньше, будет зависеть от количества купленных поездок: 6,5 грн при разовой покупке 50 поездок и 8 грн при разовой покупке от одной до девяти поездок.

Месячные проездные делятсья на два типа: с ограниченным количеством поездок и без него. Полная стоимость проездного на 46 поездок составит 290 грн, на 62 поездки — 390 грн, на 92 поездки — 575 грн, а на 124 поездки — 770 грн. Полный проездной без ограничения количества поездок будет стоить 1300 грн.

Помимо этого, появятся безлимитные проездные на короткий период: проездной на сутки будет строить 100 грн, на двое суток — 150 грн, на трое — 200 грн.

Как дешевле

В идеале, такие нововведения должны помогать горожанам экономить на проезде, но на деле, елси посчтитать, то чтобы "отбить" проездной на сутки, за день пассажиру нужно проехать на общественном транспорте минимум 13 раз — тогда поездка обойдется в 8 грн. Если захотите сэкономить, заплатив только 6,5 грн, проехать в общественном транспорте Киева придется 15 раз.

Безлимитный месячный проездной за 1300 грн — это 162,5 поездок за 8 грн или 200 поездок за 6,5 грн. Даже при условии, что вы живете в самом отдаленном уголке Киева и каждый день вы добираетесь до работы и обратно минимум двумя видами транспорта, покупать такой проездной очень невыгодно.

Стоит также учитывать, что маршрутки не входят в перечень общественного транспорта, соответственно для них проездной будет бесполезен.

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