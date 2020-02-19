Мост Патона в Киеве закрыли для грузовиков

В связи с тем, что с 10 февраля в Киеве начали обследовать мост Патона и ограничили движение по нескольким полосам, по нему также запретили проезд грузовиков, чтобы снизить нагрузку на несущие конструкции.

Об этом сообщает КП "Центр организации дорожного движения" Киевской городской государственной администрации в Facebook.

"Для снижения нагрузки на несущие конструкции моста Патона, его обследования и оценки эксплуатационной пригодности на путепроводе внедряется новая схема организации дорожного движения", - пишет предприятие.

Новую схему движения на мосту будут внедрять в несколько этапов. На первом запретят проезд грузовиков весом более 3,5 тонны. Сейчас коммунальщики устанавливают на подъездах к путепроводу соответствующие дорожные знаки.

Как сообщали Українські Новини, в декабре 2019 года коммунальная корпорация "Киевавтодор" ограничила движение на мосту имени Патона и-за того, что он просел.

Тем временем ученые сообщают, что мост Патона находится в критическом состоянии.

Ранее движение по мосту ограничивали в июле.