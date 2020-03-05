Тревога и паника. Как борются с коронавирусом в разных странах мира

Беспокойство и паника, связанные с коронавирусом по всему миру, нарастают одинаково с эпидемией, поскольку смертельный вирус проник в более, чем 60 стран и заразил около 9 тысяч человек за пределами Китая, в то время, как в мире общее число заболевших приближается к 100 тыс. О методах борьбы с эпидемией в разных странах передает China daily.

Так, в понедельник Южная Корея сообщила о 599 новых случаях заражений, а в Сеуле открыли дело по поводу одной из местных церквей, которая стала первоисточником заражения в стране по прошению Муниципального правительства Сеула, которое подало жалобу на 12 лидеров скрытной религиозной группы, включая ее основателя Ли Ман-хи, обвиняя их в убийстве, причинении вреда и нарушении Закона об инфекционных заболеваниях и борьбе с ними.

Отмечается, что основатель церкви в понедельник на пресс-конференции в Гайпенге извинился за распространение вируса членами его церкви. В то же время, в школах до 22 марта продлили карантин.

Тем временем, В Иране, где зафиксировано наибольшее количество смертей от коронавируса после Китая, член совета, помощник лидера Ирана, скончался в понедельник после того, как заболел новой коронавирусной пневмонией, став первым высокопоставленным должностным лицом, которого убила болезнь.

Согласно информации государственного радио, 71-летний член экспедиционного совета Мохаммад Мирмохаммади скончался в одной из больниц Тегерана.

По данным министерства здравоохранения страны, в Иране, эпицентре вспышки на Ближнем Востоке, было зарегистрировано 385 новых случаев заражения, в результате чего общее число таких случаев возросло до 1501, а число погибших достигло 66.

Министр здравоохранения Саид Намаки заявил в воскресенье на государственном телевидении, что Иран соберет примерно 300 тысяч команд, начиная со вторника, для проведения скрининга и обследования на наличие коронавируса у жителей страны.

В это время, Министерство здравоохранения Японии сообщило о 12 новых случаях заражения в понедельник, в результате чего общее количество заболевших в Японии достигло 973, причем 56 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в понедельник, что правительство разработает законопроект для подготовки к наихудшему сценарию и минимизации воздействия эпидемии. Меры могут включать в себя объявление чрезвычайного положения.

"Важно сосредоточиться на худшем сценарии, в том числе на том, какие меры следует предпринять, если инфекция быстро распространяется в определенных районах, и подготовиться к ней", - сказал он.

Харухико Курода, управляющий Банка Японии, опубликовал заявление о стабилизации рынков, пообещав приобрести больше государственных облигаций и биржевых фондов, которые владеют акциями компаний частного сектора.

"Центральный банк будет внимательно следить за будущим развитием событий, стремиться обеспечить достаточную ликвидность и обеспечивать стабильность на финансовых рынках посредством соответствующих рыночных операций и покупки активов", - говорится в заявлении.

Тем временем, Израиль сообщил о своем 10-м случае заболевания COVID-19 в понедельник, а по данным 5 марта, количество заболевших увеличилось до 15 человек, а на карантин отправили более 5 тысяч, Ирак и Бахрейн сообщили о шести новых случаях заболевания, а Ливан подтвердил увеличение до 10 случаев.

Россия сообщила о своем первом заражении в понедельник, несмотря на строгие меры правительства, направленные на предотвращение новой коронавирусной пневмонии.

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Давид Беров, недавно вернувшийся из Италии, был отправлен в московскую больницу № 1, где получил положительный результат на инфекцию COVID-19.

Больница отправила диагноз в медицинский центр в центральном российском городе Новосибирске, где специалисты изучат положительный результат теста. Еще шесть человек были отправлены в больницу вместе с Беровым и ожидали результатов анализов.

В Индонезии президент Джоко Видодо заявил в понедельник, что два индонезийца дали положительный результат на COVID-19 после контакта с зараженным японцем, отмечая первые подтвержденные случаи заболевания в четвертой по численности населения стране мира.

64-летняя женщина и ее 31-летняя дочь заразились после контакта с японкой, которая приезжала из Малайзии и имела положительный результат после возвращения из поездки в Индонезию, сообщил Видодо журналистам в президентском дворце.

Кроме того, Чешская Республика и Доминиканская Республика сообщили о своем первом случае новой коронавирусной пневмонии.

Как сообщали Українські Новини, первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Украине.

Черновцах из-за подозрения на коронавирус госпитализировали 5 человек.