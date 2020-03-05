Коронавирусом в Израиле заразился школьник, более 5 тысяч человек помещены на карантин

В то время, как во всем мире коронавирусом заразилось около 95 тысяч человек, эпидемия смертоносной пневмании в Израиле все больше набирает обороты. Количество заболевших достигло 15 человек, а на домашний карантин отправили более 7 тысяч человек. Об этом передает израильский "9 телеканал".

Отмечается, что государство расширило список стран, после пребывания в которых израильтяне обязаны отбыть двухнедельный карантин дома. В этот список входят страны: Китай, Макао, Гонконг, Южная Корея, Таиланд, Сингапур, Италия, Франция, Испания, Германия, Швейцария, Австрия, Сирия, Иран, Ирак и Ливан. Иностранцам, побывавшим перед этим в выше перечисленных странах, въезд в Израиль будет закрыт.

Тем, кто отбывает карантин, власти оформили оплачиваемый больничный лист, а военным и работникам системы здравоохранения запрещено выезжать за границу. Отмечается, что начальник генштаба Авив Кохави, собиравшийся с рабочим визитом в Пентагон, пока отменил поездку.

Стало известно, что греческий турист, недавно вернувшийся из Израиля, заражен коронавирусом. Это девятый больной в Греции. Пока неизвестно, где именно и в какое время грек пребывал в стране.

Помимо этого, в среду, 4 марта, ученик 9 класса школы регионального совета Бреннер заразился коронавирусом в магазине "Ха-Пират ха-адом". В результате чего, 1150 школьников отправили на карантин.

Вчера Минздрав полностью запретил проведение в стране международных конференций. Кроме того, отныне в Израиле вообще запрещены массовые мероприятия с участием более 5 тысяч человек. А людям, вернувшимся в последние две недели из-за границы, запрещено участвовать в любых мероприятиях больше чем на 100 человек.

Минздрав порекомендовал Управлению по делам госслужащих вообще запретить всем работникам государственных ведомств выезжать за границу.

Людям, находящимся в группе повышенного риска – тем, кто старше 60 лет, а также диабетикам, "сердечникам", гипертоникам, тем, у кого болезни дыхательной системы или подавленный иммунитет, рекомендуется избегать людных мест, контакта с теми, кто недавно прилетел из-за границы, с теми, у кого есть болезненные симптомы, с теми, кто может быть болен.

В дополнение Минздрав рекомендует усилить соблюдение правил гигиены и воздерживаться от рукопожатий.

После этого распоряжения по всему Израилю стали отменяться крупные мероприятия. Четвертьфинальный матч кубка Израиля по футболу между хайским "Маккаби" и беэр-шевским "ха-Поэлем", намеченный на сегодняшний вечер, не состоялся.

Анулированны концерты израильских музыкантов на баскетбольном стадионе в квартале "Яд-Элиягу" в Тель-Авиве – это крупнейшая "спортивно-концертная площадка в Израиле, рассчитанная на 8 тысяч зрителей на музыкальных мероприятиях и 11 тысяч – на спортивных.

В разных городах начали отменять пуримские карнавалы, назначенные на 9-е и 10-е марта. На данный момент они отменены в Тель-Авиве, Холоне, Рамат-Гане, Гиватаиме, Рамат ха-Шароне, Кфар-Сабе, Нетании, Акко, Кармиэле, Цфате.

ЦАХАЛ отменил совместные израильско-американские учения по противоракетной обороне под названием "Можжевеловая кобра", которые должны были состояться на будущей неделе. На них ожидалось присутствие 600 военнослужащих США, дислоцированных в Европе, в том числе в Германии.

Как сообщали Українські Новини, из-за эпидемии коронавруса в Вифлиеме закрывают главный храм Рождества.