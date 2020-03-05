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05 березня 2020, четвер, 18:29 3
Життя 2020-03-05T18:48:16+02:00
Українські Новини
Рябошапка не постить, а Баканов намагається: хто з силовиків дотримується посту

Рябошапка не постить, а Баканов намагається: хто з силовиків дотримується посту

Ярина Вацяк
Руслан Рябошапка, Назар Холодницький, Великий піст, Іван Баканов, Ірина Венедиктова
Руслан Рябошапка. Фото: facebook/rouslan.riaboshapka
Руслан Рябошапка. Фото: facebook/rouslan.riaboshapka

Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький почав поститися.

Про це він сказав у коментарі Українським Новинам.

"Я дотримуюся посту", - сказав він.

За його словами, зараз він харчується гречкою, тушкованою капустою, а також їсть буряк і моркву.

В його раціоні є також і інші пісні страви.

Також він повідомив, що в буфеті САП пісного меню немає.

Крім того, посту дотримується і голова Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов.

"Звичайно", - сказав глава СБУ, відповідаючи на питання, чи почав він постити.

У той же час генеральний прокурор Руслан Рябошапка сказав, що не постує.

Виконуюча обов'язки директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Ірина Венедиктова також відповіла, що не постить.

Раніше Українські Новини посали про те, яку заробітну плату у грудні отримали силовики і наскільки їх зарплати відрізняються від листопадових.

Сьогодні Верховна Рада розгляне висловлення недовіри Руслану Рябошапку, і Президент Володимир Зеленський згоден, що Генеральний прокурор не показав результату свій роботи, тому має залишити посаду.

 

 

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