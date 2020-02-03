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03 февраля 2020, понедельник, 15:29 345
Lifestyle 2020-02-03T15:31:47+02:00
Українські Новини
Январь 2020 года стал одним из самых теплых за последние 139 лет

Январь 2020 года стал одним из самых теплых за последние 139 лет

Кира Молчанова
аномальная температура, Температурный рекорд, Январь, Погода
Теплая зима. Фото Pixabay.
Теплая зима. Фото Pixabay.

Пока неделя в Киеве начинается с температуры +2 +6, температура в январе этого года оказалась на 6,4°С выше нормы — в среднем +0,8°С. Это один из самых высоких показателей с 1881 года. О климатической аномалии сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Холоднее всего было утром 7 января – минус 5,3°С, а теплее всего — днем 11 января, когда столбики термометров поднялись до +7,1 градусов.

Синоптики заключили, что за два месяца метеорологическая зима так и не пришла в Киев.

Осадков в столице тоже было мало — 21 мм, что составило лишь 44% климатической нормы.

В этом году заканчивается очередной климатический период, который начался в январе 1991 года, и в обсерватории подсчитали новые климатические нормы. Новая норма в Киеве для температуры воздуха в январе составляет -3,2°С, и выше предыдущего значения на 2,4°С.

Новая климатическая норма относительно осадков теперь составляет 37 мм, и меньше от предыдущего значения на 11 мм.

Как сообщали Українські Новини, сурок Фил в этом году предсказал ранее наступление весны. Похожий прогноз "сделал" украинский сурок Тимко III, который ожидает наступления тепла в начале марта.

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