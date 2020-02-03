Январь 2020 года стал одним из самых теплых за последние 139 лет

Пока неделя в Киеве начинается с температуры +2 +6, температура в январе этого года оказалась на 6,4°С выше нормы — в среднем +0,8°С. Это один из самых высоких показателей с 1881 года. О климатической аномалии сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Холоднее всего было утром 7 января – минус 5,3°С, а теплее всего — днем 11 января, когда столбики термометров поднялись до +7,1 градусов.

Синоптики заключили, что за два месяца метеорологическая зима так и не пришла в Киев.

Осадков в столице тоже было мало — 21 мм, что составило лишь 44% климатической нормы.

В этом году заканчивается очередной климатический период, который начался в январе 1991 года, и в обсерватории подсчитали новые климатические нормы. Новая норма в Киеве для температуры воздуха в январе составляет -3,2°С, и выше предыдущего значения на 2,4°С.

Новая климатическая норма относительно осадков теперь составляет 37 мм, и меньше от предыдущего значения на 11 мм.

Как сообщали Українські Новини, сурок Фил в этом году предсказал ранее наступление весны. Похожий прогноз "сделал" украинский сурок Тимко III, который ожидает наступления тепла в начале марта.