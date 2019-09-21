От шепота к возгласу: 160 стран объединились на акциях протеста в знак защиты климата

20 сентября по всему миру прошли массовые акции протеста в поддержку климата. Около 160 стран планеты вышли на забастовки с целью поддержать сохранение климата и требованиями к властям сократить уменьшение выбросов парниковых газов в атмосферу.

Организаторы экологических акций по всему миру заявили, что в истории человечества это самые масштабные марши против климатического кризиса. По данным геополитической карты, обнародованной на сайте globalclimatestrike.net, количество зарегистрированных забастовок достигла более 5200 по всему миру.

К участию в глобальной забастовке призвали около двухсот организаций и общественных инициатив, в том числе молодежное движение "Пятницы ради будущего" (Fridays For Future).

Прямую трансляцию по всему миру показывало ВВС.

Согласно данным ведомства, линию мировых забастовок открыла Австралия. Сообщается, что десятки тысяч школьников вместо посещения школы вышли на протесты австралийской власти. Отмечается, что люди легли на землю и притворялись мертвыми.

Акции протеста в Сиднее. Фото:instagram @nascamob

Одна из глобальных акций прошла в США. В школах Нью-Йорка официальное разрешение на участие в марше вместо уроков получили около 1,1 миллиона детей.

Акции протеста в США. Фото:instagram@patriciaamadoyoga

В Великобритании участие в глобальной акции приняли около 100 тыс. человек

В Шотландии участие в демонстрациях приняли около 20 тыс. протестующих. Марш прошел в Эдинбурге, а через центр Лондона прошли более 20 тыс. участников, в Белфасте – 10 тыс.

Марш в Лондоне. Фото: instagram @Planet_oceane

В Германии на защиту климата вышли около 270 тыс. человек. Отмечается, что акции протеста прошли в 500 немецких городах городах. В правительстве заявили, что их цель - к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 55%, но забастовщики заявили, что этого недостаточно.

В Киеве на митинг вышли около 2 тыс. человек с 21 города Украины.

Марш в Киеве.

Менее громкие забастовки прошли в теплых странах юго-восточной Азии и Африки.

Таким образом, в Азии, в Бангладеше около 3 тыс. детей с акцией протеста прошли перед парламентом. В Африке, в Дакаре (столица Сенегала) 200 школьников осмелились выйти на забастовки.

Сотни тысяч людей по всему миру взяли ответственность за будущее планеты и осмелились выйти на массовые акции с целью и требованиями к властям по всему миру защитить климат и атмосферу от массовых выбросов парниковых газов.

США, Великобритания, Украина, Азия, Африка и другие населенные пункты объединились и объявили этот день началом международной недели забастовок.

Рисунки детей в поддержку акции. Фото: instagram/@Elizh15

Как сообщали Українські Новини, основателем марша стала шведская школьница Грета Тунберг, которая устраивала каждую пятницу забастовки под названием Fridays for Future из-за бездействия власти по вопросам изменения климата. 16-летняя Грета Тунберг получила наивысшую награду от Amnesty International 2019.