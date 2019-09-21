От шепота к возгласу: 160 стран объединились на акциях протеста в знак защиты климата

20 сентября по всему миру прошли массовые акции протеста в поддержку климата. Около 160 стран планеты вышли на забастовки с целью поддержать сохранение климата и требованиями к властям сократить уменьшение выбросов парниковых газов в атмосферу.\r\nОрганизаторы экологических акций по всему миру заявили, что в истории человечества это самые масштабные марши против климатического кризиса. По данным геополитической карты, обнародованной на сайте globalclimatestrike.net, количество зарегистрированных забастовок достигла более 5200 по всему миру.\r\nК участию в глобальной забастовке призвали около двухсот организаций и общественных инициатив, в том числе молодежное движение "Пятницы ради будущего" (Fridays For Future).\r\nПрямую трансляцию по всему миру показывало ВВС.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСогласно данным ведомства, линию мировых забастовок открыла Австралия. Сообщается, что десятки тысяч школьников вместо посещения школы вышли на протесты австралийской власти. Отмечается, что люди легли на землю и притворялись мертвыми.\r\n\r\nАкции протеста в Сиднее. Фото:instagram @nascamob\r\nОдна из глобальных акций прошла в США. В школах Нью-Йорка официальное разрешение на участие в марше вместо уроков получили около 1,1 миллиона детей.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nАкции протеста в США. Фото:instagram@patriciaamadoyoga\r\nВ Великобритании участие в глобальной акции приняли около 100 тыс. человек\r\nВ Шотландии участие в демонстрациях приняли около 20 тыс. протестующих. Марш прошел в Эдинбурге, а через центр Лондона прошли более 20 тыс. участников, в Белфасте – 10 тыс.\r\nМарш в Лондоне. Фото: instagram @Planet_oceane\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ Германии на защиту климата вышли около 270 тыс. человек. Отмечается, что акции протеста прошли в 500 немецких городах городах. В правительстве заявили, что их цель - к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 55%, но забастовщики заявили, что этого недостаточно.\r\nВ Киеве на митинг вышли около 2 тыс. человек с 21 города Украины.\r\nМарш в Киеве.\r\nМенее громкие забастовки прошли в теплых странах юго-восточной Азии и Африки.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТаким образом, в Азии, в Бангладеше около 3 тыс. детей с акцией протеста прошли перед парламентом. В Африке, в Дакаре (столица Сенегала) 200 школьников осмелились выйти на забастовки.\r\n \r\nСотни тысяч людей по всему миру взяли ответственность за будущее планеты и осмелились выйти на массовые акции с целью и требованиями к властям по всему миру защитить климат и атмосферу от массовых выбросов парниковых газов.\r\nСША, Великобритания, Украина, Азия, Африка и другие населенные пункты объединились и объявили этот день началом международной недели забастовок. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРисунки детей в поддержку акции. Фото: instagram\/@Elizh15\r\nКак сообщали Українські Новини, основателем марша стала шведская школьница Грета Тунберг, которая устраивала каждую пятницу забастовки под названием Fridays for Future из-за бездействия власти по вопросам изменения климата. 16-летняя Грета Тунберг получила наивысшую награду от Amnesty International 2019.