Из каких стран доставляют цветы на прилавки Украины. Вы удивитесь

Цветы на украинские рынки, которые оживились в преддверии 8 Марта, поставляют со всего мира, доля импортных цветов составляет 35-40%.

Об этом в интервью Українським Новинам рассказали представители одного из крупнейших производителей цветов в Украине – компании "Аскания-Флора".

"Мы оцениваем долю импорта в пределах 35-40% и он активно развивается, растет ежегодно. Крупнейшими поставщиками цветов в Украину являются Кения, Эфиопия, Колумбия, Эквадор. Также импортируются цветы из Израиля, Италии, Польши. В общем, со всего мира", - рассказали в компании.

Розы. Фото: onlyrose

Цветы. Фото: onlyrose

Ранее Українськi Новини писали о том, какие цветы подарить своим дорогим женщинам, а также писали об идеях подарков учительнице на 8 марта.

Кроме того, поделились идеями женского весеннего маникюра ко дню 8 Марта.

Тем временем, Международный женский день приходится на воскресенье, поэтому украинцы получают еще один дополнительный выходной в понедельник, 9 марта. В связи с Международным женским днем "Укрзализныця" назначила 15 дополнительных поездов.