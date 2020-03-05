Весной может измениться все, что угодно. Погода может испортить ваши планы. Мода - предложить неожиданный фасон. Да даже правительство может поменяться. Неизменным остается одно – очереди в цветочные магазины перед 8 марта. Какой бы кризис или коронавирус не приходил в страну – у украинца всегда найдутся время и деньги на «весеннюю веточку мимозы». Это подтверждает и один из крупнейших производителей цветов в Украине – компания "Аскания-Флора". Цветочники утверждают, что из года в год спрос на букеты не падает, и что такая тенденция будет наблюдаться и дальше. В преддверии праздника Українські Новини поинтересовались у компании, что собой представляет цветочный бизнес, какие есть потребительские предпочтения и не грозит ли дефицит цветов в Украине. Во сколько оцениваете рынок цветов в Украине в целом? Мы оцениваем украинский розничный рынок роз в 10 млрд гривен. Какой объем импорта цветов был в 2019 и в 2018? Кто является самым крупным поставщиком в Украину? Мы оцениваем долю импорта в пределах 35-40% и он активно развивается, растет ежегодно. Крупнейшими поставщиками цветов в Украину являются Кения, Эфиопия, Колумбия, Эквадор. Также импортируются цветы из Израиля, Италии, Польши. В общем, со всего мира. Как изменился спрос украинцев на цветы в 2019 по сравнению с 2018 и годами ранее? С чем это связано? Спрос на цветочном рынке однозначно растет, начиная с 2019-го года примерно на 10% в год. Надеемся на такие же показатели в этом году. Насколько меняются продажи цветов в преддверии 8 марта? Продажи роз к 8 марта всегда растут. Также в последние годы стремительно начинает расти спрос роз на День Матери, который украинцы празднуют ежегодно во второе воскресенье мая. Как в том числе изменился спрос на приобретение цветов в этот период? Какие цветы чаще всего выбирают? Может, появились какие-то новые тенденции в пожеланиях клиентов? Если раньше был спрос на метровую розу, то сегодня рынок движется к маленькому, но пышному букету, высота роз становится все менее важной, букеты становятся более изысканными. Все популярнее становятся розы спрей самых разнообразных цветов от нежно-розовых до оранжевых. С приходом весны люди хотят чего-то яркого и особенного. Также мы заметили интересную тенденцию в этом году - люди все чаще отказываются от любой упаковки и заказывают розы, просто перевязанные атласной лентой. Они не хотят закрывать красоту цветка, бутона и дополнительно их упаковывать. Возможно, это связано с тем, что люди стали более эко-сознательными и стараются избегать любых разновидностей упаковки. Ожидаете ли вы дефицита цветов в весеннем сезоне? Дефицита цветов мы не ожидаем. Какая у вас площадь теплиц и сколько цветов в год вам удается выращивать? Площадь теплиц составляет 22,3 га. Ежедневно мы срезаем около 200 тыс. роз. Какая у вас доля на цветочном рынке? Каждая вторая роза в Украине - выращенная в теплицах «Аскания-Флора». Какая часть идет на экспорт, кто покупает и какие цветы? Экспорт - это далеко не основное направление. Больше всего мы выращиваем для внутреннего рынка. Экспортируем небольшие партии в Польшу и Беларусь.