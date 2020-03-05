Производители цветов "Аскания-Флора": при выборе цветов размер больше не имеет значения

Весной может измениться все, что угодно. Погода может испортить ваши планы. Мода - предложить неожиданный фасон. Да даже правительство может поменяться. Неизменным остается одно – очереди в цветочные магазины перед 8 марта. Какой бы кризис или коронавирус не приходил в страну – у украинца всегда найдутся время и деньги на «весеннюю веточку мимозы».

Это подтверждает и один из крупнейших производителей цветов в Украине – компания "Аскания-Флора". Цветочники утверждают, что из года в год спрос на букеты не падает, и что такая тенденция будет наблюдаться и дальше. В преддверии праздника Українські Новини поинтересовались у компании, что собой представляет цветочный бизнес, какие есть потребительские предпочтения и не грозит ли дефицит цветов в Украине.

Во сколько оцениваете рынок цветов в Украине в целом?

Мы оцениваем украинский розничный рынок роз в 10 млрд гривен.

Какой объем импорта цветов был в 2019 и в 2018? Кто является самым крупным поставщиком в Украину?

Мы оцениваем долю импорта в пределах 35-40% и он активно развивается, растет ежегодно.

Крупнейшими поставщиками цветов в Украину являются Кения, Эфиопия, Колумбия, Эквадор. Также импортируются цветы из Израиля, Италии, Польши. В общем, со всего мира.

Как изменился спрос украинцев на цветы в 2019 по сравнению с 2018 и годами ранее? С чем это связано?

Спрос на цветочном рынке однозначно растет, начиная с 2019-го года примерно на 10% в год. Надеемся на такие же показатели в этом году.

Насколько меняются продажи цветов в преддверии 8 марта?

Продажи роз к 8 марта всегда растут. Также в последние годы стремительно начинает расти спрос роз на День Матери, который украинцы празднуют ежегодно во второе воскресенье мая.

Как в том числе изменился спрос на приобретение цветов в этот период? Какие цветы чаще всего выбирают? Может, появились какие-то новые тенденции в пожеланиях клиентов?

Если раньше был спрос на метровую розу, то сегодня рынок движется к маленькому, но пышному букету, высота роз становится все менее важной, букеты становятся более изысканными. Все популярнее становятся розы спрей самых разнообразных цветов от нежно-розовых до оранжевых. С приходом весны люди хотят чего-то яркого и особенного.

Также мы заметили интересную тенденцию в этом году - люди все чаще отказываются от любой упаковки и заказывают розы, просто перевязанные атласной лентой. Они не хотят закрывать красоту цветка, бутона и дополнительно их упаковывать. Возможно, это связано с тем, что люди стали более эко-сознательными и стараются избегать любых разновидностей упаковки.

Ожидаете ли вы дефицита цветов в весеннем сезоне?

Дефицита цветов мы не ожидаем.

Какая у вас площадь теплиц и сколько цветов в год вам удается выращивать?

Площадь теплиц составляет 22,3 га. Ежедневно мы срезаем около 200 тыс. роз.

Какая у вас доля на цветочном рынке?

Каждая вторая роза в Украине - выращенная в теплицах «Аскания-Флора».

Какая часть идет на экспорт, кто покупает и какие цветы?

Экспорт - это далеко не основное направление. Больше всего мы выращиваем для внутреннего рынка. Экспортируем небольшие партии в Польшу и Беларусь.