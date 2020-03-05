Польза и красота. Идеи подарков учительнице на 8 марта

Дарить или не дарить подарки учителям на 8 марта — вопрос ложный и дискуссионный. С одной стороны, поборы в школе — это плохо. С другой, 8 марта — это долгожданный и всеми любимый праздник. В Украине большинство учителей — женщины, поэтому праздник в школе превращается в непростую задачу для учеников и родителей. Есть несколько вариантов подарков, которые станут беспроигрышными для Международного женского дня в Школе.

То, что пригодится в классе

Как бы хорошо школа не снабжала классные кабинеты наглядными пособиями, картами и оборудованием, всегда найдется то, что может усовершенствовать образовательный процесс. Учительнице географии можно подарить новый глобус или набор карт. Учительнице литературы — портреты писателей. Учительнице физкультуры — новые мячи. Главное — сначала поговорить с самой преподавательницей и выяснить, что поможет ей проводить уроки.

Приятные мелочи

Педагоги будут рады милым мелочам, которые просто порадуют в праздничный день. Например, это могут быть конфеты или ароматный чай. Большая открытка, сделанная своими руками, будет не только оригинальным подарком, но и докажет, что на хороший подарок можно много не тратиться. Можно дать волю фантазии и подарить учительнице видеоклип о ней: ученики могут сами петь и играть музыку, снимать моменты школьной жизни, а потом презентовать свой ролик перед всем классом вместе с поздравлениями любимому педагогу.

Подарочный сертификат

Когда возникают затруднения с тем, что подарить, лучше предоставить право выбора самой виновнице праздника. Хорошим подарком будет подарочный сертификат в книжный магазин или магазин канцтоваров. Если между школьниками и преподавателем установились дружеские отношения, то можно подарить и более "личный" сертификат. Например, в магазин парфюмерии или косметики. Главное, понимать, что учительнице нужен такой подарок.

Подарок для самосовершенствования

Хорошим подарком будет сертификат на прохождение курсов повышения квалификации или обучения чему-то новому. Например, испанскому языку, гончарному делу, рисованию, ораторскому искусству или веб-дизайну. Важно понимать, что интересует учительницу и будет ли у нее время ходить на такие курсы. Подарок для самосовершенствования даст понять, что ученикам не безразличны интересы педагога.

А вот дарить цветы — это не просто дорого и банально, но еще не нравится всем педагогам. Букет цветов будет радовать недолго и вряд ли покажет, что дети хорошо знают свою учительницу.

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